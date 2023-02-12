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Украинские пограничники сбили российский Су-25 под Бахмутом

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  • 12.02.2023, 18:25
  • 7,520
Украинские пограничники сбили российский Су-25 под Бахмутом

Видео.

Украинские пограничники сбили под Бахмутом второй российский самолет за неделю.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Поразить воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, удалось из переносного зенитно-ракетного комплекса иностранного производства. От попадания «птица» задымилась и начала резкое снижение», - говорится в сообщении.

Самолет столкнулся с землей и разбился.

«Вероятно, пилот «демилитаризовался» вместе с самолетом, его катапультирование наши защитники не увидели», - добавили в Генштабе ВСУ.

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