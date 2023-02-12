Вторые сутки увеличивается очередь грузовиков в Бресте на выезд в Польшу 12.02.2023, 18:48

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Фото: Belsat

Сейчас на белорусско-польской границе работает только два перехода.

С пятницы, когда закрылся пункт пропуска Берестовица – Бобровники, растет очередь грузовиков в Бресте на выезд в Польшу. По данным Госпогранкомитета на 16 часов, оформления на терминале Козловичи ожидают более 50 фур. На другой стороне границы скопилось около полутысячи грузовиков, сообщает агентство PAP.

Инфографика на сайте Госпогранкомитета свидетельствует, что с пятницы увеличивается очередь грузовиков в пункте пропуска Козловичи на выезд в Польшу. Это единственный терминал, где фуры имеют возможность пересечь границу.

По данным беларусских пограничников на 16 часов, в очереди в Козловичах – более 50 грузовиков.

По ту сторону границы ситуация хуже. Как сообщает агентство PAP, в Кукурыках скопилось около 550 грузовиков. Время ожидания достигает 18 часов. В субботу вечером машин было еще больше, приблизительно 600, а в очереди приходилось стоять и по 20 часов.

Что касается пассажирского транспорта, то в очереди на выезд из Беларуси в Польшу, по подсчетам оператора зоны ожидания, сейчас более 270 автомобилей. На обратном пути, как сообщает польская сторона, очереди нет. За прошедшую смену на переходе в Тересполе оформлено 656 транспортных средств, включая 599 легковых машин и 57 автобусов, уточняет PAP.

Пункт пропуска Берестовица-Бобровники закрылся 10 февраля. В Варшаве объяснили это «мерами национальной безопасности». Постановление одобрили на следующий день после приговора журналисту, активисту независимого Союза поляков Анджею Почобуту.

Сейчас на белорусско-польской границе работает только два перехода: Брест-Тересполь для легковушек и автобусов и Козловичи – Кукурыки для грузовиков.

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