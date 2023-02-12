Минчанка через суд пыталась добиться, чтобы ее деда записали поляком 15 12.02.2023, 19:12

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Суд отказал, несмотря на то, что он поляк.

Минчанка не смогла добиться того, чтобы ЗАГС изменил национальность ее деда в документах с «белоруса» на «поляк» и обратилась в суд. Она хотела через суд добиться того, чтобы национальность ее деда и матери были изменены, для того, чтобы в последующем изменить и свою национальную принадлежность. Она объяснила, что это необходимо для сохранения памяти своей семьи и рода. Суд ей отказал. Постановление опубликовано в Банке судебных решений.

Суду минчанка указала, что обратилась в ЗАГС с заявлением о внесении изменений в запись акта о рождении ее матери — она просила изменить сведения об отце матери, ее деда, с «белорус» на «поляк». Однако ЗАГС ей отказал, и минчанка обратилась в суд.

Как указано в постановлении суда, согласно выписке из архива, национальность деда минчанки — поляк. Но в свидетельстве о рождении матери указано, что она белоруска.

Женщина рассказала, что мать ее уже умерла. Но при жизни она считала себя полькой, говорила о том, что дед был поляк. Но с заявлением об изменении национальной принадлежности она не обращалась.

Минчанка хотела через суд добиться того, чтобы национальность ее деда и матери были изменены, для того, чтобы в последующем изменить и свою национальную принадлежность. Она объяснила, что это необходимо для сохранения памяти своей семьи и рода.

Суд, заслушав минчанку, счел необходимым прекратить производство по делу. Аргументами для такого решения послужило то, что установление факта национальной принадлежности не влечет для минчанки юридических последствий.

Кроме того, суд привел в качестве довода и тот факт, что мать женщины на протяжении своей жизни не обращалась в ЗАГС с заявлением об изменении национальности.

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