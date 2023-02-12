CNN показал видео из тюремной палаты Михаила Саакашвили 7 12.02.2023, 19:38

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Он падает с кровати и с трудом стоит на ногах.

Телеканал CNN 10 февраля показал несколько видео из тюремной палаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На кадрах он с трудом стоит на ногах и падает с кровати.

Первый ролик, по информации телеканала, снят 6 октября. На кадрах видно, как политик пытается подойти кровати, но падает на пол. Комментируя это видео, ведущая CNN назвала происходящее «мини-припадком».

Второй ролик, показанный в эфире телеканала, датируется 4 октября. На нем видно, как Саакашвили падает с кровати, когда рядом с ним находится медсестра, а позже ему на помощь прибегают несколько человек.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он тайно вернулся из Украины. Бывшего президента судят по двум уголовным делам — о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о растрате средств из госбюджета. Еще по двум обвинениям, причастности к убийству банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, ранее он был приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы.

Находясь под арестом, Саакашвили 50 дней держал голодовку, из-за чего попадал в реанимацию. С мая 2022 года он проходит лечение в тбилисской клинике Vivamedi, его круглосуточно охраняют сотрудники департамента исполнения наказаний.

В последние месяцы состояние здоровья экс-президента критически ухудшилось. Медики по результатам экспертизы заявили, что он практически при смерти, близкие требуют немедленной его отправки на лечение за границу. Его диагнозы несовместимы с нахождением под стражей, подчеркивают эксперты.

В частности, адвокат и близкие Саакашвили заявили, что в его организме обнаружены мышьяк, а также три токсичных тяжелых металла — ртуть, барий и таллий. Он сильно потерял в весе, слабеет день ото дня, у него не проходит повышенная температура. Кроме того, адвокат информировал, что экс-президенту предварительно диагностировали деменцию, туберкулез и еще 34 заболевания.

Защита и родственники экс-президента неоднократно настаивали на его освобождении по состоянию здоровья. Но 6 февраля судья тбилисского городского суда не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении или отсрочке уголовного наказания Саакашвили.

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