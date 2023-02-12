Пакистан отправил Украине 10 000 ракет для РСЗО «Град» 12 12.02.2023, 20:18

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Они будут доставлены в Украину через порт Эмден в Германии.

Пакистан отправил Украине через Германию реактивные снаряды для РСЗО «Град». Об этом сообщило индийское издание The Economic Times.

По словам неназванных источников издания, ракетные боеприпасы для установок «Град» в количестве более 10 000 единиц были отправлены из Карачи в начале февраля и будут доставлены в Украину через порт Эмден в Германии.

10 января это же издание сообщало, что Пакистан отправляет морем через порт Гданьска боеприпасы для Украины, в том числе снаряды калибра 155 мм. Взамен Пакистан расчитывал на помощь Украины в модернизации вертолетов Ми-17 советского производства.

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