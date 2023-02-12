В Китае на протесты вышли пенсионеры 7 12.02.2023, 21:11

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Тысячи пожилых людей провели митинги против сокращения медицинских выплат.

Новая реформа здравоохранения в Китае вызвала массовые протесты пенсионеров и людей, которые им сочувствуют. Об этом 9 февраля сообщило издание The Guardian со ссылкой на информацию радио «Свободная Азия».

Протесты прошли в городе Ухань с надеждой на пересмотр этой реформы, которая значительно сокращает медицинские выплаты пенсионерам на фоне резкого увеличения затрат на здравоохранение из-за Covid-19.

На видео с twitter-страницы Радио «Свободная Азия» видно, как недовольные люди окружают полицейскую машину, поют песни и выкрикивают различные лозунги. На других кадрах тысячи митингующих подходят к правительственному зданию в Ухане и выражают свое недовольство полиции. Несколько человек были задержаны.

«Ограбить простых людей вроде нас? Почему бы сначала вас, чиновников, не ободрать, а ваши льготы урезать вдвое? Это недопустимо», — возмущается одна из протестующих женщин на видео за кадром.

Большинство протестующих — бывшие работники металлургического завода Уханя и других государственных предприятий. Они рассказали, почему открыто вышли протестовать.

«Мы требуем, чтобы наши медицинские льготы были восстановлены до первоначального уровня, который составлял 260 юаней в месяц (96 белорусских рублей). У многих людей их урезали до 88 или 82 юаней (30-33 бел. руб.)», — сообщили протестующие.

Пенсионеры угрожали вновь выйти на улицы 15 февраля, если местные чиновники не отреагируют немедленно. Власти Уханя сначала не отреагировали на протест, но через день после митингов заявили, что медицинские выплаты действительно уменьшены, но у жителей будет лучшее медицинское обслуживание и они на этом смогут сэкономить.

Все это происходит на фоне того, что центральное правительство Китая отказывается спасать местные бюджеты, опустевшие из-за политики «нулевого ковида» председателя КНР Си Цзиньпина, которая уже до этого вызвала протесты.

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