На баскетбольный матч в Минске тренер из России приехал в Z-майке4
- 12.02.2023, 21:23
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Команда тренера-путиниста разгромного проиграла минчанам.
12 февраля в Минске прошел матч студенческой лиги РЖД, в котором резервная команда баскетбольного «Минска» встретилась с сургутской. Внимание болельщиков на себя обратил внешний вид Евгения Пашкова, главного тренера российских спортсменов, пишет «Трибуна».
Он руководил своими подопечными в футболке с буквой «Z», которая является символом российского вторжения в Украину.
В матче победила минская команда со счетом 90:46.
Это не первое появление коуча на публике в такой футболке.