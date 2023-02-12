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На баскетбольный матч в Минске тренер из России приехал в Z-майке

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  • 12.02.2023, 21:23
  • 2,386
На баскетбольный матч в Минске тренер из России приехал в Z-майке

Команда тренера-путиниста разгромного проиграла минчанам.

12 февраля в Минске прошел матч студенческой лиги РЖД, в котором резервная команда баскетбольного «Минска» встретилась с сургутской. Внимание болельщиков на себя обратил внешний вид Евгения Пашкова, главного тренера российских спортсменов, пишет «Трибуна».

Он руководил своими подопечными в футболке с буквой «Z», которая является символом российского вторжения в Украину.

В матче победила минская команда со счетом 90:46.

Это не первое появление коуча на публике в такой футболке.

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