В Белостоке почтили память погибших в Украине белорусских воинов 1 12.02.2023, 21:49

Фото: Белсат

Наши воины борются за свободу белорусского и украинского народов с 2014 года.

В Белостоке белорусы почтили память соотечественников-добровольцев, погибших на войне в Украине. «Это наши герои, мужественные, честные люди, патриоты, борцы. И мы должны сделать все, чтобы о них не забывали», – сказала «Белсату» участница акции.

12 февраля представительницы белорусской диаспоры Белостока провели акцию памяти соотечественников, погибших на войне в Украине. «Сыновья белорусского народа за украинскую свободу», – такие слова были написаны на одном из плакатов.

«Мы проводим эту акцию, чтобы напомнить о наших белорусских героях, погибших на войне в Украине. Наши воины боролись за свободу белорусского и украинского народов еще с 2014 года. Это наши герои, мужественные, честные люди, патриоты, борцы. И мы должны сделать все, чтобы о них не забывали», – сказала участница акции Ольга.

С 2014 года в Украине погибло не менее 30 белорусов, воевавших против российских войск. 27 января стало известно о гибели Эдуарда Лобова. 11 февраля его похоронили в Варшаве.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

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