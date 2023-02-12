На выборах в Берлине победили христианские демократы 3 12.02.2023, 22:05

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Партия Шольца потерпела поражение.

В воскресенье, 12 февраля, в Берлине прошли беспрецедентные повторные выборы. В ноябре 2022 года земельный Конституционный суд в Берлине аннулировал результаты федеральных и муниципальных выборов, состоявшихся 26 сентября 2021 года. Судьи решили, что грубые организационные ошибки на сотнях избирательных участков по всему городу сделали голосование недействительным и постановили провести перевыборы. По заключению суда, задержки и нарушения повлияли на результаты голосования примерно в 60% мест в берлинском парламенте, передает DW.

На повторных выборах победу, по предварительным результатам, одержал Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 27,8-28,0 процента (18,0 в 2021 году). На втором месте – Социал-демократическая партия Германии – 18,1-18,4 процента (21,4). Несколько ухудшили свои позиции партия «Союз-90»/«зеленые», набирающая, так же как и социал-демократы, 18,1-18,4 процента (18,9), и Левая партия, у которой 12,1-12,7 процента по сравнению с 14,1 в 2021 году.

Правопопулистская «Альтернатива для Германии» получает 9-9,4 процента (8,0). Пока неясно, сможет ли преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент, Свободная демократическая партия (СвДП), набирающая 4,8-5 процента.

Несмотря на убедительную победу христианских демократов, показавших лучший результат с 1999 года, нынешняя правящая коалиция в земельном парламенте, состоящая из СДПГ, «зеленых» и Левой партии, сохраняет большинство. Бургомистр Берлина Франциска Гиффай выразила надежду, что СДПГ останется правящей партией. Вопрос о возможных переменах в правящей коалиции она оставила открытым. Тем временем кандидат от ХДС Берлина Кай Вегнер заявил о намерении начать переговоры о формировании коалиции с СДПГ и «Союзом-90»/«зеленые».

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