Украинские воины сбросили гранату с дрона прямо на голову оккупантов 2 12.02.2023, 22:14

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Видео.

12 февраля в сеть попали кадры того, как воины 59-й бригады попали гранатой из беспилотника прямо в голову российскому оккупанту.

Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

«Каждый день наши операторы БЛЛА сбрасывают на головы оккупантов взрывные подарки! Цена жизни рашиста в лучшем случае — автомобиль или шуба! Работает 59-я отдельная мотопехотная бригада!» - отмечается в сообщении.

Кожен день наші оператори БЛЛА скидають на голови окупантів вибухові подарунки!☠💥🔥

Ціна життя рашиста в кращому разі авто чи шуба!😁

Працює 59-та окрема мотопіхотна бригада! 🇺🇦 pic.twitter.com/4FVZKNw6aq — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) February 12, 2023

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