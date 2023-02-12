Украинские воины сбросили гранату с дрона прямо на голову оккупантов

Украинские воины сбросили гранату с дрона прямо на голову оккупантов2
- 12.02.2023, 22:14
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Видео.
12 февраля в сеть попали кадры того, как воины 59-й бригады попали гранатой из беспилотника прямо в голову российскому оккупанту.
Об этом сообщает Оперативный ВСУ.
«Каждый день наши операторы БЛЛА сбрасывают на головы оккупантов взрывные подарки! Цена жизни рашиста в лучшем случае — автомобиль или шуба! Работает 59-я отдельная мотопехотная бригада!» - отмечается в сообщении.
Кожен день наші оператори БЛЛА скидають на голови окупантів вибухові подарунки!☠💥🔥— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) February 12, 2023
Ціна життя рашиста в кращому разі авто чи шуба!😁
Працює 59-та окрема мотопіхотна бригада! 🇺🇦 pic.twitter.com/4FVZKNw6aq