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Украинские воины сбросили гранату с дрона прямо на голову оккупантов

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  • 12.02.2023, 22:14
  • 4,882
Украинские воины сбросили гранату с дрона прямо на голову оккупантов

Видео.

12 февраля в сеть попали кадры того, как воины 59-й бригады попали гранатой из беспилотника прямо в голову российскому оккупанту.

Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

«Каждый день наши операторы БЛЛА сбрасывают на головы оккупантов взрывные подарки! Цена жизни рашиста в лучшем случае — автомобиль или шуба! Работает 59-я отдельная мотопехотная бригада!» - отмечается в сообщении.

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