Похищение века: в РФ сняли телерепортаж про кражу сельского туалета 4 12.02.2023, 22:30

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Россиян украл деревянный туалет, чтобы отапливать дом.

В России полиция расследует похищение общественного туалета в одном из поселков на Урале. Местные СМИ даже посвятили целый телерепортаж этому вопиющему преступлению.

Как сообщает РИА «Новый День», 4 года назад в поселке Новоукраинский Чесменского района Челябинской области состоялось знаменательное событие – рядом с местным фельдшерско-акушерским пунктом соорудили выгребную яму с деревянной дощатой кабинкой над ней.

Одной морозной ночью местную достопримечательность, которая обошлась бюджету в целых 10 тысяч рублей, кто-то подло похитил. Глава поселка обратилась в полицию, чтобы разыскать преступника, лишившего поселок главного очага цивилизации.

Дело оказалось настолько резонансным, что о похищении туалетной кабинки местные журналисты сняли целый телерепортаж.

«Общественный туалет. Власти поставили его несколько лет назад, но в один из январских дней клозет исчез. Кто лишил сельчан комнаты раздумий и сжег в печи вместо дров, выясняла наша журналистка», – серьезным тоном заявил в начале телесюжета ведущий уральских новостей.

Расследование, проведенное местным участковым, вывело на след безработного жителя того же поселка. Полицейский утверждает, что мужчина просто пустил на дрова кабинку уличного общественного туалета и подло обогревал этими досками свой дом целых два дня.

Известно, что к моменту прихода участкового все доски уже были сожжены. Уликами следствие посчитало наличие в хозяйстве у подозреваемого топора и деревянных щепок возле колоды для рубки дров. Теперь мужчину будут судить.

В сюжете не уточняется, будет ли ФСБ проверять подозреваемого на связи с украинской разведкой, но местные власти уже заявили, что новый туалет ставить не будут – «не рискуют».

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