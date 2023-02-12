Доброволец из США: Я приехал защитить свободную страну 12.02.2023, 22:55

Американец заявил, что не мог оставаться в стороне после нападения РФ на Украину.

Американец из Виргинии отслужил 8 лет в морской пехоте. Когда он узнал о том, как украинцы сражаются за свободу, то понял, что не может оставаться в стороне.

Доброволец служит в Отдельной президентской бригаде им. гетмана Богдана Хмельницкого.

Red Eye работал водителем грузовика в компании Amazon. О полномасштабном вторжении РФ он узнал из радиопередач, постоянно слушавших за рулем. Мужчина говорит, что не мог оставаться в стороне борьбы украинцев. И стал искать возможности присоединиться к ВСУ.

На это ушло три месяца: американец обращался в посольства, но получил несколько отказов, ведь не имел боевого опыта – только подготовку в морской пехоте. В конце концов, после ряда «нет» он услышал «да» и в мае 2022 года отправился в Украину.

Теперь Red Eye отстаивает Украину на восточном направлении, несколько раз был на выездах под Бахмутом.

По словам американцев, за время службы он спас шесть человек.

«Это одна из самых продвинутых и одновременно классических войн, которые я когда-то видел или о которых слышал. Это Вторая мировая: ужасная, кровавая и тяжелая. У нас — окопная война, и в то же время над головой летают дроны, плюс ракеты и артиллерия», – говорит он.

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