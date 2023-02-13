«В Россию уехать отсюда можно или в гробу, или когда все закончится» 13.02.2023, 1:06

Перехват разговора оккупанта.

Оккупант в разговоре с женой говорит, что нет никакой надежды на отпуск, и что для россиянина есть только два варианта уехать из Украины – или в гробу, или когда «все закончится». Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военнослужащий рассказывает, что «все плохо», поскольку всех заставляют подписывать контракты, но и контрактников отпускать в отпуск не хотят, а мобилизованным сказали, что в отпуск их отпустят только через полгода, а то и через год.

«Хочешь, я тебе правду скажу? Есть два пути. Один – это путь в гробу. А второй – это в конце войны, когда все закончится», – говорит он.

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