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Экс-идеолог «Единой России»: «Спецоперация» провалилась

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  • 13.02.2023, 8:35
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Экс-идеолог «Единой России»: «Спецоперация» провалилась
Сергей Марков

Российский пропагандист признал силу ВСУ.

Экс-идеолог «Единой России» Сергей Марков заявил, что российская «спецоперация» в Украине провалилась.

«Мы столкнулись с третьим типом войны, чего мы вообще не ожидали. Оказалось, что мы должны вести войну, а не «спецоперацию». «Спецоперация» фактически у нас провалилась. Мы вынуждены воевать с сильным противником. Мы как планировали: уничтожить ПВО и тогда бы наши самолеты доминировали в воздухе. Но мы не смогли уничтожить ПВО. Наши самолеты не летают на территории Украины, а так подлетают, запускают ракеты и убегают», — пожаловался он.

Отметим, это не первый раз, когда Марков выступает с подобными заявлениями. Ранее он, как писал сайт Charter97.org, призвал готовиться к развалу РФ.

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