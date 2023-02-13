«Спал по пять часов» 3 13.02.2023, 8:55

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Белорус закрыл кофейню спустя год работы и рассказал о сложностях бизнеса.

Не каждый бизнес становится «успешным успехом». В 2021 году 26-летний Максим осуществил мечту — открыл собственную кофейню в Минске. Однако проект просуществовал всего 12 месяцев, после чего его пришлось закрыть. Парень рассказал, легко ли открыть свое дело без опыта, какие проблемы ждут начинающего предпринимателя и почему бизнес, потерпевший крушение, — это не конец света, пишет onliner.by.

До того как открыть собственный бизнес, Максим восемь лет проработал в кафе за стойкой как бариста. Так он по запаху научился отличать кофе из Никарагуа от колумбийского, приготовил тысячи стаканов американо и познакомился с поставщиками — в общем, постигал азы и внутреннюю кухню сферы. Знаний, как тогда казалось, было достаточно. Параллельно парень бурил скважины, но так как работа это сезонная и зимой делать особо нечего, а свое дело иметь хотелось, он вместе с товарищем стал придумывать, чем бы заняться. На кофейне и сошлись.

Бизнес-молодость

Было ли страшно начинать бизнес в 26 лет? Если бы он об этом задумывался, ответ, скорее всего, был бы утвердительным. Но в тот момент не было негативных мыслей, ему хотелось быстрее открыть свое заведение.

— На двоих открывались не потому, что так было дешевле, а потому, что у меня была основная работа и мне нужен был человек, который сможет меня заменить в любой момент. Кофейню открыли в центре города. До нас там тоже было что-то подобное, но человек решил продаться, потому что уезжал. Мы купили у него оборудование по хорошей цене, полностью сделали ремонт, закупили кофе и открылись. Плюс-минус ушло $10 тыс. — этих денег хватило на аренду помещения, кофемашину среднего качества и две кофемолки, а также на первоначальную закупку продуктов. Логотип и дизайн придумали сами.

Был вариант открыться по франшизе, но его я не рассматривал. По факту там посчитают трафик, сделают план, проект, дизайн и познакомят с поставщиками. Да, это большой путь, но его можно пройти самому за два дня. К тому же обычно, за франшизу просят большую сумму и ты должен будешь платить роялти.

Никакого опыта в предпринимательстве у меня не было, кроме неоконченного образования в институте. Так что предварительно я сел все изучать — и с точки зрения законодательства, налогов, и с точки зрения кофейного бизнеса. Для меня все было новым, но в итоге я смог разобраться и открыл под все это дело ИП.

Ремонт парни сделали за две недели своими руками и руками знакомых: покрасили стены, завезли мебель — в общем, переделали все на свой лад. Нужно было сразу заплатить за первый месяц аренды помещения, включая задаток. Для точки стоимость аренды казалась высокой — €1000 и «коммуналка» 750 рублей. Максим два дня позанимался математикой, высчитал минимальную выручку, при которой кофейня держалась бы на плаву, отложил подушку на случай просадок и повесил вывеску «Открыто».

— Все было хорошо, с первого дня касса была 350 рублей. Это средняя выручка в день, но для того, чтобы отбить затраты, нам нужно было делать 200 рублей. Я не рассчитывал на большую прибыль, но да, деньги получал. Сумма уходила так быстро, что я даже не замечал этого. А вот траты росли, я больше отдавал, чем зарабатывал.

Оказалось, не всем важен вкус

Парни, конечно, обзавелись постоянными клиентами. Это были люди, которые просто боготворили их кофе и говорили, что у остальных наливают какую-то жесть, а если качество хорошее, то цена слишком высока. Ребята же не задирали стоимость, если у конкурентов в стакане было 300% наценки, то у них — 150—200%.

— Есть два варианта работы: обжаривать кофе самим или покупать уже готовый. Мы работали по второму варианту и зависели от цены поставщика. На месяц кофейне хватает 25 килограммов кофе, но мы брали 60, потому что оптом было дешевле, а лишнее продавали клиентам. Сильно не накручивали, наша выгода — именно в цене.

Процентов 80% кофеен в городе я знаю, и в каждой из них есть своя фишка, которая существует до сих пор. Наша фишка была в том, что постоянные клиенты могли выиграть обучение и научиться варить кофе. Когда ты окунаешь человека в свою профессию, это дарит крутую эмоцию и заставляет полюбить ваш продукт.

У нас было два гриндера (кофемолки) с разными зернами. Ты рассказываешь клиентам, в чем отличие, а им все равно. Обидно, что ты столько ради этого заморачивался, ехал в другую страну, покупал редкие сорта по завышенному прайсу. Как-то раз отдал «постояннику» плохой кофе, недоварил. На следующий день объясняю ситуацию, предлагаю компенсацию, а девушка отвечает: было даже лучше, чем обычно. И вот какой смысл во всех этих вкусах?

Со временем Максим определил, что 30% посетителей приходят за атмосферой, 45% — просто купить кофе, не вдаваясь во все нотки вкуса, отвальные 25% — истинные ценители напитка. По этой схеме и работали.

— В кофейне я находился где-то 60% времени. Для меня это было свое место, куда можно привести друзей и круто провести день. Думаю, клиенты мыслили так же. Хоть мы и работали с товарищем по очереди, а со временем наняли третьего человека, спал я хорошо если пять часов в день. Когда уходил на вторую работу, где бурил скважины, отдыхал, потому что голова не болела от всевозможных проблем. Вот, например, нанял ты трех человек, и они работают, но потом один заболел, другой в отгуле, а ты все это должен оперативно решать. В тебе сочетается множество профессий, ты психолог, закупщик, бухгалтер, и ты крайний везде, в случае ошибки рискуешь тоже ты.

Это легкий бизнес, когда ты смотришь на него со стороны. Он постоянно меняется, остаются игроки, у которых хорошее место и цена на аренду, квалифицированные работники, которые не уходят к конкурентам, а это самое важное. Когда говорят, что свой бизнес — это про свободу, я улыбаюсь. Поставщики и арендодатели все равно будут диктовать свои правила.

Очень сложно приводить новых клиентов и удерживать их. В основном это сотрудники ближайших офисных центров, но и кофеен в таких местах по 8—10 штук.

«Аренда была в евро, курс поднялся, и мы закрылись»

— Аренда была просто космос, и хозяин всегда находил оправдания, чтобы не делать скидку, в пандемию, например, или во время роста курса. Часто говорил, что у него есть сын — общайся с ним. Мы обговаривали, двигались по цене, добивались скидок, но все это без бумаг и договоров, потому что думали, что это человеческое отношение. А арендодатель потом говорит: это не мой сын, я не знаю, с кем ты переписывался, все будет по полной стоимости.

В ковид люди резко перестали ходить за кофе, но окончательно нас прибили проблемы с курсами, ведь договоры на то время были заключены в евро. Я мог заплатить на 1000 рублей больше за аренду чисто из-за курсовых разниц. Мы с партнером поняли, что нет смысла продолжать, нужно на время закрыться и возобновить деятельность, когда все уляжется. Месяц, два, три, полгода — мы так и не открылись. Кофемашина, мебель и прочее оборудование ждут своей участи в гараже.

Во время закрытия мне было легко. Я удивлялся, потому что думал, что буду страдать, но ничего этого не было. Просто закрыл дверь, отдал ключи и попрощался. Сложнее всего было расставаться с постоянными клиентами.

Первый день после закрытия я чувствовал облегчение и спокойствие. Через неделю уже стало скучно. Ты анализируешь время, проведенное там, и понимаешь, что оно потрачено не зря. Теперь ты знаешь какие-то нюансы, на личном опыте понимаешь, как все устроено. Да, деньги зависли, но они зависли в оборудовании, и все не так уж и плохо. Потраченных средств не жалко, потому что прошло время.

Это было душевное место, это была моя мечта… Я понял, что совершил ошибку, открыв кофейню в столь раннем возрасте, потому что ее, как мне кажется, нужно открывать, когда у тебя есть свой капитал и ты можешь ее содержать. Я же разрывался между двумя работами, это накладывалось друг на друга.

Если вы сомневаетесь, нужен ли вам бизнес, — значит, не нужен. Даже если есть всего капелька сомнения. Делайте только то, в чем вы абсолютно, на 100% уверены.

Когда ты работаешь на себя, у тебя может вообще не быть своей жизни. Ты работаешь круглосуточно и всегда. Праздники становятся самыми напряженными моментами. И все нужно держать в голове. На обычной работе ты выполняешь только свою функцию, а тут ты человек-оркестр. Но я по-прежнему тешу себя мыслями, что когда-нибудь снова откроюсь.

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