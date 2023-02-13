Как белорусу получить визу в ЕС: три сценария 2 13.02.2023, 9:15

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Получить заветный штамп в паспорте — настоящий квест.

Белорусам продолжают выдавать визы в страны Евросоюза не только по гуманитарным основаниям, но добыть визу может быть трудно: их дают далеко не все посольства, а очереди в визовые центры могут быть длинными. «Белсат» поинтересовался, как лучше получить визу. Краткий ответ таков: за визами для работы – в Польшу, а за «шенгеном» для других целей – или в Москву, или ожидать записи на подачу документов.

Обратите внимание: ситуация с визами и выездом из Беларуси может быстро измениться. Так, с 10 февраля Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники» на границе с Гродненской областью Беларуси «из-за интересов государственной безопасности» и не исключает дальнейшего закрытия переходов. А некоторые страны, которые еще месяц-другой тому советовали для получения «шенгена», на момент публикации уже не рекомендуют.

«Белсат» обращался за комментариями к ряду белорусских компаний, которые предлагают платную помощь в получении виз (далее – визовые посредники), но не получил ответов. Поэтому журналисты расспросили посредников под видом потенциального клиента. Издание придумало три сценария.

Что в целом нужно знать о визах

Белорусы могут поехать без визы в десятки стран мира, но долгое нахождение без нее предлагают только пять стран. И в те пять «безвизовых» стран не совсем безопасно бежать по политическим причинам.

Наиболее безопасно уезжать в страны Запада, но это чаще всего значит Шенгенскую зону. При этом даже в Италии белоруса с гуманитарной визой могут задержать по запросу с родины.

Латвия выдает визы белорусам разве что в исключительных случаях. Литва выдает визы только гражданам Беларуси, у которых члены семьи имеют гражданство страны Евросоюза или с правом на восстановление литовского гражданства.

Польша выдает шенгенские визы только по гуманитарным причинам (нужно представить максимум свидетельств нарушения своих прав в Беларуси, репрессий), но выдает белорусам также национальные визы для работы или бизнеса, по гуманитарным соображениям и для владельцев карты поляка.

Кроме этих стран белорусы могут получить шенгенские визы от Венгрии, Греции, Испании, Италии, Германии, Франции – и с этими визами поехать в другие страны Шенгенской зоны. По данным на конец 2022 года, которые собрал проект Visastat.online, из этих стран часто отказывает только Греция, изредка отказывает в туристических визах Германия. Есть теоретические шансы получить визу через посольство Словакии, но в интернете белорусы пишут, что оттуда отвечают: на подачу документов мест нет. В Беларуси есть представительства и других стран, которые выдают только свои национальные визы, как Болгария и Румыния, которые в Евросоюзе, но не в Шенгенской зоне.

Подать документы на визу можно самостоятельно. Но в некоторые визовые посредники трудно записаться, нужно «ловить» места в очередях, которые появляются редко и в малых количествах. Белорусы сетуют на посредников: за их услуги нужно платить сотни рублей, а конкурировать с ними за место в очереди сложно, поскольку у них процесс «забивания» мест автоматизирован. В чатах и на форумах жалуются, что Италия и Хорватия выдают очень мало мест в очередях, об остальных странах спорят: у одних не получается выловить место в очереди, у других получается без посредников.

Сценарий 1. Хочу уехать из Беларуси куда угодно в Европу и уже там найти работу. Советуют в Польшу

Чтобы работать за границей, подходит не каждый тип визы. Польская гуманитарная дает такое право, также Польша выдает рабочие визы белорусам, имеющих приглашение работодателя. В одном из визовых посреднических центров рассказывают: могут записать на рабочую визу и на Грецию, Испанию, Италию, Германию, но легче всего с Польшей: за визой от Испании нужно ехать в Москву, от Греции – шансы 50/50, перечисляет собеседник, а Польша это «самый проверенный кейс».

Посредник предлагает сделать приглашение от ненастоящего работодателя – работать по нему не получится, но можно будет въехать в Польшу и искать там работу. «Центр белорусской солидарности» в комментарии «Белсату» не советует заниматься подобными манипуляциями с документами, потому что это может иметь негативные юридические последствия. За такое несоответствие заявленных и истинных целей приезда могут даже депортировать с временным запретом на въезд в Шенгенскую зону. А также могут возникнуть проблемы на границе, когда польские пограничники начнут дополнительно проверять приглашение на работу, такое случается редко, но полностью исключать такую вероятность нельзя.

Визовый посредник, к которому обратился «Белсат», предлагает такую цену: 790 рублей за запись на подачу документов, заполнение анкеты и выписку приглашения (предоплата – 50%) плюс около 46 евро – сбор за визу. Из документов нужно только паспорт, фото, медицинская страховка на 1 год (в офисе фирмы можно оформить такую за $80 без стоматолога или за $100 со стоматологом) и приглашение на работу. Визовая история в этом случае не имеет значения.

Документы нужно подавать лично, что можно сделать в Минске, Бресте и Гродно, и визовый посредник предлагает рассматривать все эти города, ведь тогда скорее найдется дата подачи. Весь процесс занимает месяц-полтора: подготовка приглашения занимает до двух недель, рассмотрение документов идет около двух недель со дня подачи.

Сценарий 2. Хочу пригласить к себе в Польшу отца-пенсионера, но не могу сделать приглашение. Советуют через испанцев в Москве

На этот второй визовый посредник переспросил: рабочую визу не рассматриваем? Ведь с рабочей визой можно приезжать надолго, дают ее на год, работать по ней не обязательно (только нужно будет в будущем «избегать поляков» и ездить через другие границы, уточняют в визовом центре). Но пенсионеру могут и отказать в трудовой визе в связи с возрастом.

Приглашения в Польшу могут сделать не только граждане Польши, но и граждане других стран Евросоюза с правом на пребывание в Польше или другие иностранцы, которые законно и постоянно проживают в Польше в течение 5 лет. Визовый посредник предлагает поискать знакомых или родных также в Австрии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Германии, Словении.

Если с приглашением не выйдет, предлагают просить туристический «шенген» в Испании, но для этого нужно будет ехать в консульство в Москву. Зато запись на подачу документов в Москве имеется на ближайшие даты. Стоить это будет 600-700 рублей за услугу, в дополнение к этому оплата проезда (некоторые посредники сами устраивают «туры за шенгеном» в Москву).

Если без поездки в Москву, то советуют делать туристическую визу через консульство Германии. За свои услуги посредник просит 350 рублей, предоплата 50% (ее возвращают, если не получится записаться на подачу документов), плюс консульский сбор – еще 35 евро. Запись туда – на май-июнь, предупреждают в визовом центре (в интернете белорусы часто рассказывают о таких же сроках, хотя бывают исключения с меньшим ожиданием), ответ из консульства о датах обычно приходит в течение двух-четырех недель. От Германии визу могут поставить на год, на один въезд или вообще отказать, предупреждает визовый центр, а Испания (через Москву) чаще всего дают визы на срок от месяца до шести месяцев, отказывают реже.

Спрашиваем и о других странах. Посредник говорит, что через Венгрию делают визы под тур, и если в тур не ехать, то деньги теряются. Греция, говорит этот посредник, дает визы с шансом 50/50 на двухнедельную визу или отказ, зато записаться можно на ближайшее время. В Грецию могут пустить с забронированным и неоплаченным местом в отеле, а могут отказать и с оплаченными бронями. Италия не принимает документы на туризм, разве что на гостевую визу, и то недавно там начали требовать доказательств знакомства, как совместные фото. Через немецкое посольство можно сделать также туристические визы в Австрию, Бельгию, Нидерланды, Словению.

Сценарий 3. Надо в Вильнюс или Прагу, а Литва или Чехия не выдают визы. Также советуют Москву и консульство Испании

С шенгенской визой, уверяют визовые посредники, можно приехать не в ту страну, которая выдала визу, а в любую страну Шенгенской зоны. Выдала Германия, а надо в Польшу – говорите на границе, что в Польше встретит знакомый, вместе поедем в Германию, советует посредник, и если не злоупотреблять этим, то за такое не наказывают.

Спрашиваем у третьего посредника про Литву – там подтверждают, что Литва не выдает визы белорусам, но с другим «шенгеном» в Литву пускают. «Самым реальным вариантом» также называют консульство Испании в Москве: там есть запись на ближайшие даты, отказывают редко, ставят визы на месяц-два-три, «даже в чистые паспорта ставят мультик» (многократную визу при отсутствии прежних шенгенских виз). Услуга с включенным трансфером из Минска до Москвы и обратно – 590 рублей, предоплата 50%. Уточняют, что при подаче на туристическую визу должна быть выписка с работы и эквивалент по крайней мере 860 евро на счете в любой валюте.

Этот визовый посредник отмечает, что с Венгрией и Италией не работает, поскольку там просто нет свободных мест для записи. Как альтернативу поездке за визой в Москву, предлагают обращаться в немецкое консульство в Минске, но там записывают на подачу документов только на лето.

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