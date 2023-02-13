Эксперт рассказал о планах Путина к годовщине вторжения в Украину 24 февраля 4 13.02.2023, 9:28

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Российское командование уже начало подготовку к этой дате.

Перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля следует ожидать большой информационно-психологической операции и волны ракетных ударов по Украине. Об этом рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину предстоит отчитаться о ходе так называемой «военной операции» в Украине во время Федерального собрания.

«Что может Россия сделать до 24 февраля?.. Классика жанра. Прежде всего, информационно-психологическая операция. Как бы мы это ни называли, ИПСО занимает очень важную роль, особенно у таких генералов, как Герасимов», — отметил Самусь.

Эксперт о добавил, что российское командование уже начало подготовку к 24 февраля.

«Эта крупная информационно-психологическая операция, которая призвана зародить у нас страх, панику, уже действует», - сказал Самусь.

Кроме того, по его словам, будут нанесены ракетные удары.

«Ближе к 24 февраля Путин выступит на Федеральном собрании. Ему нужно показать победу и успех. Ему нужно в этом обращении что-нибудь рассказать. Поэтому я думаю, что и волна ракетных ударов, и информационно-психологическая операция будут», — добавил Самусь.

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