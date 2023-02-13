В Минске продают эффектнуюю «сталинку» 5 13.02.2023, 9:37

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Вся квартира в коврах из СССР.

На Партизанском проспекте продается трехкомнатная квартира, которая одними фотографиями переносит в советское время. Обычно от интерьера бабушатника хочется побыстрее избавиться, а этот смотрится очень гармонично, даже несмотря на огромное количество ковров. Они здесь на стенах, полу и креслах, пишет Realt.by.

Квартира находится на Партизанском проспекте, 106 в четырехэтажной кирпичной сталинке с башней 1955 года постройки. Как сообщает автор объявления, в доме прочные стены — 60 см толщиной. В 2021 там провели капремонт. Здесь продается трехкомнатная квартира площадью 74,53 м² с кухней в 6,24 м².

В квартире все три комнаты — раздельные. Уникальность трешки подчеркивает гостиная формы шестигранника. В ней три окна и высокие потолки, как и положено в сталинках.

На полу лежит доска, в коридоре и кухне — линолеум, в санузле — плитка. Но большую часть занимают ковры. Можно сказать, что раритетная мебель и люстры гармонично сочетаются со светлыми стенами и старыми белыми дверьми. Из нового — стиральная машина в ванной.

Квартира готова к проживанию.

Возле дома есть парковка и большой двухуровневый подвал.

Дом находится у самой станции метро «Автозаводская». В нескольких минутах располагаются магазины, детский сад, школа, поликлиника, банк, почта, аптека и многое другое.

Стоимость квартиры — 83 тысячи долларов (1114 долларов за метр).

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