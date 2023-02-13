ISW рассказал, за какими нарративами Кремль прячет неудачи 13.02.2023, 9:41

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фото: ТАСС

Россия переформулировала свои информационные операции.

Российские информационные кампании в начале вторжения опирались на усиление предположении о том, что Россия владеет «второй по величине армией в мире» с передовыми военными возможностями. Эти информационные операции имели целью ввести в заблуждение Запад и Украину, что любые переброски военной техники будут неактуальны, поскольку Украина не сможет противостоять наступающим стремительно разворачивающимся операциям и будет уязвимой для российского нападения, – говорится в последнем отчете Института исследования войны.

Например, в начале марта 2022 года Кремль угрожал, что Россия будет рассматривать продолжающиеся поставки западной военной помощи как законные военные цели. Однако россияне не продемонстрировали возможности динамического нацеливания, необходимые для нанесения ударов по западной технике, которая двигалась в Украину и через ее территорию в течение первого года войны, и прибегли к расходованию своего высокоточного оружия на удары по стационарной гражданской энергетической инфраструктуре по всей Украине.

Кремль переформулировал свои информационные операции, чтобы преувеличить важность каждого тактического наступления после выхода России из Киевской области и передислокации на Донбасс весной-летом 2022 года. Нарратив откорректировал идею российского военного могущества от наступательных операций, которыми уже были невозможны добиваться стабильных и значительных успехов на передовой.

Но нарратив о превосходстве в силе никуда не делся и имел целью деморализовать украинцев и убедить Запад в неспособности Украины противостоять. Однако уж больно дорогостоящий прогресс России на поле боя, который в конце концов достиг кульминации на всем театре действий, не достиг решающих стратегических эффектов.

Преувеличение незначительных побед позволило Кремлю объяснить медленные темпы наступления внутренней аудитории, которая была обусловлена ожиданием быстрого успеха России в Украине.

Обе версии нарратива — предполагаемый блицкриг в начале войны и впечатление безудержного, хотя и медленного продвижения во время ее второй фазы — преследовали цель частично сдержать оказание помощи Западом. Они стремились укрепить представление о российской силе к вторжению в надежде на то, что Запад откажется от поддержки усилий Украины выиграть войну. В этом они потерпели неудачу.

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