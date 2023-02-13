Тупик для Путина 1 Андрей Окунь

13.02.2023, 10:08

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Как только наступление российской армии захлебнулось, исход всей войны оказался предрешенным.

Любая страна, решившая вторгнуться на территорию другого государства, всегда оправдывает свои действия чем-то абстрактным, вкладывая в пустые слова великие цели. Защита населения, продвижения идеологии, отстаивание национальных интересов - все это обертка, блестящая штуковина, западающая в голову кричалка и прилипчивая рекламная мелодия. Иными словами, «мотивашка», единственной целью которой является завлечение людских масс в заведомо невыгодное мероприятие.

Никогда простые люди не получали ни унции выгоды от войны. Ни облегчения, ни избавления от бед, ни улучшения условий жизни. Все всегда становилось только хуже. Возьмите любую войну, абсолютно любую, и посмотрите, что происходило с живыми людьми на тех территориях, куда она докатывалась. Разруха, голод и нищета.

Нам говорят, что Россия спасает русских, проживающих на востоке Украины, но при этом уже почти год выжигает именно те земли, на которых и живет русскоговорящее население. ДНР, ЛНР, Мариуполь лучше стали жить, когда путинская армия пришла их спасать? Вопрос риторический. Русский мир зазвучал в Украине разрывами бомб и градинами лживых слов. Ничего другого Россия якобы ожидающему ее населению предложить не смогла, свалившись в идеологическую яму.

Каждая война заканчивается мирными переговорами, но перед этим одна из сторон конфликта попадает в тупик. Отличие, на мой взгляд, развязанной войны в Украине заключается в том, что Россия еще до начала боевых действий была в тупике. Политическое руководство нашей страны пыталось придумать, как взбодрить недовольный народ и при этом улучшить положение на международной арене. Думали-думали, а потом зевнули и пошли в лобовую атаку.

За политическим тупиком почти сразу же последовал военный. Как только наступление российской армии захлебнулось, исход всей войны оказался предрешенным: постепенное перемалывание боевого состава и одичание страны. Война уже перевалилась через российскую границу, и продолжает медленно по ней растекаться. И вот кто-нибудь сможет найти в этом выгоду для России? Я, например, не могу. А тогда за каким чертом Путин послал войска в Украину, если это никак не соответствует интересам россиян? Видимо, в войне заинтересованы те, кто сидит в богатых кабинетах, а не в окопах.

Андрей Окунь, Telegram

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