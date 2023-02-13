Пионтковский: Пригожин уже труп 1 13.02.2023, 10:30

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Андрей Пионтковский

Большое наступление может закончиться большим поражением россиян

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому на телеканале «Эспрессо» рассказал о перспективах нового наступления россиян и чем могут закончиться аппаратные игры генералов Герасимова

– Историческая речь президента Джозефа Байдена. Я это говорю без лишних комплиментов, потому что понимаем: в обращении к конгрессу Соединенных Штатов президент Байден очертил новый, биполярный мир, и Украина является уже имманентной частью политики безопасности Соединенных Штатов. По-моему, это чрезвычайно важная речь, которая начинает, скорее всего, «новую холодную войну».

– Прежде всего я хочу сказать, что заслуга вот в таком новом переосмыслении мировой ситуации президентом Соединенных Штатов прежде всего принадлежит Вооруженным Силам Украины. Кстати, очень на меня производит огромное впечатление пятая или шестая уже молодость Киссинджера: человеку скоро исполнится сто лет, он нашел в себе смелость понять ошибки. Вот он публично сказал, что «я тридцать лет боролся за нерасширение НАТО, за нейтральный статус Украины, за финляндизацию Украины.

Я вижу, что это была ошибка. Я хотел таким методом предотвратить войну, а именно это и породило у Путина чувство безнаказанности и породило войну». И вот я приведу самую главную цитату: самое большое геополитическое событие 2022 года – появление на карте мира нового, как он сказал, major power (адекватный перевод на украинский язык – великого государства), с одной из сильнейших и эффективных армий в Европе. Вот это понимание и способствовало призыву Байдена к единству Западного мира, возвращению американского президента в качестве лидера свободного мира. Ясно, что ни Обама, ни Трамп ни в коей мере не были лидерами свободного, они бы с возмущением даже отказались бы от такой характеристики, если бы их назвали. Оба они, один из левых, другой из правых убеждений, выступали за изоляцию Америки. Байден первые два года своего правления так на четыре с минусом, возможно, справлялся – коллективный Байден. Но сейчас мы увидели нового Байдена, и, как сказал Зеленский, обращаясь к Раде по возвращении в декабре со встречи с Байденом, а он сказал очень правильные слова:

И вот 8 февраля – это критически важный день в истории мира.

– Но мы измеряем данную конструкцию, конечно, решимостью и готовностью наших партнеров, в частности Соединенных Штатов, Великобритании и так далее по списку выделять нам тяжелую бронетехнику, современную западную бронетехнику и дальнобойные ракеты. Ответные сигналы, даже подались из Лондона. «»

– Да нет, мы видим, что уже появился первый leopard на территории Украины. Еще вчера разговоры шли, особенно недоброжелательных к Украине, что через полгода, через девять месяцев пойдет поток вооружения. Окончательно точку мы получим, конечно, в историческом девятом «Рамштайне», который будет 14 февраля, он уже назван «авиационным», но я бы обратил больше внимания, как всегда, что наши британские друзьяидут на полкорпуса впереди западных союзников. Во время пребывания Зеленского в Лондоне прозвучали и с украинской, и с английской стороны тезисы о готовности Великобритании передать дальнобойные ракеты, подразумевались, конечно, ракеты Storm Shadow, ракеты, крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые запускаются с самолетов, возможно, это будут польские самолеты Миг-29, которые поляки уже несколько месяцев готовятся передать и которые заблокированы бюрократическими процедурами НАТО.

Известно, что в последние полтора месяца шла работа над небольшой модернизацией «мигов», оснащением их узлами и креплениями для ракет Storm Shadow. Дальность этих ракет – до тысячи километров. Москва в панике.

Несколько обзоров на пропагандистских каналах уже были посвящены этим ракетам. Вы понимаете? В Москве же нет современной противовоздушной обороны, ну, судя по тому, как легко украинские «стрижи», практически самодельные, достали стратегические бомбардировщики.

Москва же не верила в собственную ложь, что ей угрожает НАТО, и никто всерьез не рассматривал военные сценарии, при которых Москве будет угрожать авиация противника.

Мы прекрасно понимали, мы же видим, какими усилиями в течение года НАТО собиралось и все-таки собралось оказывать какую-то военную помощь Украине. Никто не верил в Москве в эти сценарии, а украинская армия для них совсем не существовала. То есть на сегодняшний день создавать систему противовоздушной обороны в той же Москве им нужно практически с нуля. Вы видели ту панику, как они подъемными кранами на крышу генштаба вот эти устаревшие «панцири» свои затягивали.

– Возможно, это была психическая атака на умы россиян. Дескать, враг у ворот, давайте поближе к фюрерской ноге. И понеслось. Может быть, они таким образом хотят мобилизовать российское население?

– Вы знаете, этих сытых москвичей, в их комфортных московских гостинках, этих «военных преступников Симоньян в московских отелях» никуда не вдохновить. Вдохновляют они и посылают несчастных мобиков из депрессивных регионов. Когда – а это может быть завтра или послезавтра – ракеты и самолеты окажутся в Украине, то Украине они нужны не для того, чтобы разгромить Москву, а для того, чтобы прекратить варварские атаки на украинские города. Украина очень просто заявит, что если с завтрашнего дня, сегодня не прекратится эта программа уничтожения украинской инфраструктуры, то после первого же нового удара мы, используя вашу же терминологию, нанесем удар по объектам двойного назначения энергетической, логистической инфраструктуры города Москва. Даже эта перспектива уже сегодня, когда пока еще идет серьезное обсуждение предоставления этих ракет, вызвала панику и среди населения Москвы и в российской верхушке, в которой все не так просто – мы же видим глухой конфликт и взаимное недовольство, доходящее до ненависти. . Как при привычных фашистских режимах, которые терпят поражение, между фюрером и генералитетом – потому что всегда существует проблема, чтобы объяснить глубинному фашистскому народу, кто виноват в этих поражениях: фюрер или генералы. Я еще раз повторяю, постоянно это говорю на украинских и на российских каналах, что, на мой взгляд, то, что произошло в ночь с 10 на 11 января в бункере – это мини военный переворот, когда генералы Шойгу и Герасимов, измучившись от полугодичной кампании травли их Пригожиным и Кадыровым, требовали от Путина снять Суровикина, ставленника Пригожина, и вернуть Герасимова к управлению в армии. Следует разбираться в этих деталях и взаимоотношениях для понимания перспектив войны.

– Но специфика фашистских режимов – это, в том числе, и инертность, и инерция движения, в частности общества, они будут готовы наматываться на танковые треки и мы не видим ни одной проявленной, публичной, четко артикулированной позиции населения, которое начало бы действовать. И мы видим, что тот же Шойгу с Герасимовым будут формировать и формировать легионы смертников. Зэки, насколько мы понимаем, заканчиваются, и соответственно Пригожин уже тогда выполнил свою миссию.

– Пригожин уже труп. Правильно, все фашистские режимы похожи друг на друга и в этой борьбе между виновными генералами и фюрером, и в классическом конфликте между профессиональными военными и штурмовиками фюрера. Вы помните «ночь длинных ножей» в 1934 году, когда такая же практически ситуация: генералы потребовали от Гитлера избавить их от штурмовиков и их лидера, близкого друга фюрера Эрнста Рема. Но фюрер был более решительным человеком, чем Путин. Путин преступник не меньше, но качеств лидерских у него нет. Вы помните, Гитлер просто понял, что генералы ему более важны для него и его планов мирового властвования, и вручил Рему пистолет с одним патроном.

– Но не прошло и нескольких лет, как гитлеровские энкавэдэшники начали зачищать генералитет. Снесли начальника генерального штаба рейхсвера так далее. Они начали затачивать все под их нацистскую опричнину. И сейчас мы тоже понимаем, что в случае чего могут появиться очень странные смерти.

– Например, близкого к Путину Зиничева, который случайно упал там с какой-то скалы давно. Но кроме этого есть еще другой аспект, которого не было в фашистской Германии – это типично путинская система порождения. На сегодняшний день в России 27 ЧВК. Спрашивается, зачем они нужны? Для войны с Украиной они не нужны. Дело в том, что люди, которые организуют это ЧВК, уже видят себя в другой, следующей войне. И понимая, что война с Украиной уже проиграна,

они выстраиваются для следующей, мафиозной войны между разными группировками за огромное экономическое наследие, которое останется после поражения России и неизбежного выхода именно путинской группировки. Они начнут сражаться за большие куски российской собственности, за тот же красноярский никель, красноярский алюминий, норильский никель. Для этого и создаются эти преступные формирования. Вообще-то идея поражения уже завладела массой генералитета и высшего руководства, любого следующего явного поражения. Я немного перехожу на следующий вопрос: мы все абсолютно уверены в победе Украины.

Я вижу два базовых сценария. Первый, но основной – этот огромный пакет помощи, оружие победы, что частично уже передано, передается, танковая армада, самолеты, дальнобойные ракеты, включая вот эти Storm Shadow уже предоставлены. Из того, что уже сделано, я считаю главным не так танки, как новые ракеты, расширяющие радиус действия HIMARS с 80 до 160 километров, в полной мере это будет где-то к началу мая, к этому же времени создадутся учебно-методические условия. В общем, май и июнь – это решающее наступление украинской армии, скорее всего на юге: Мелитополь, Бердянск, превращение Крыма и всего этого в огромный котел.

Но возможен и другой вариант. Возможно, мы сейчас слушаем с недоверием бесполезные сообщения американской разведки о том, что Путин готовит какое-то безумное наступление именно в ближайшие дни, чтобы использовать вот это окно возможностей до этого наступления. Я думаю, что это наступление успехом не сможет закончиться, ничего у россиян нет, кроме огромного количества трупов, вы правильно сказали, трупы заключенных закончились, будут бросать трупы мобиков. Это закончится или ничем, что тогда продолжит эту ситуацию неопределенности до мая, или же она закончится огромным поражением России, и это поражение станет триггером к политическим изменениям внутри бункера, те же генералы, которые займут позицию «мы вас предупреждали, Владимир Владимирович, и вот, к чему это все привело».

– Но есть ощутимые тенденции. Такое впечатление, что главный кремлевский бункер пытается превратить агрессивную войну против Украины в так называемую Великую Отечественную, они пытаются это сделать, им не удается. Один из бывших друзей Путина по дрезденской резидентуре общался якобы с Путиным и сказал, что, когда он у него спросил, а какова цель войны против Украины, Путин ему объяснил, что это государственная тайна.

– Вы знаете сценарии из серии «нет выхода для войны, для Путина». И, кстати, вы обратили внимание, что Запад это подчеркивает всеми своими действиями. И Путин назван военным преступником в официальных документах Большой восьмерки. Вовсю идет работа организации международного трибунала над военными преступниками, и дальше, как вишенка на торте, наконец-то открылись глаза и у голландских следователей, расследующих гибель «боинга» – они наконец пришли к выводу, что по приказу Путина этот самый «бук» был направлен из России на Донбасс.

Это было очевидно с самого начала, мы же знаем уже по социальным сетям фамилии всей команды этого «бука», всю линию цепи до командира противовоздушной обороны. И когда этот «бук» пересекал границу, нужна была координация действий армейского управления и управления ФСБ, так как пересечение границ – это функция ФСБ. Единственный руководитель этих двух институтов – Путин. То есть то, к чему пришли сейчас голландские следователи, было ясно любому человеку с логическим мышлением. То, что они пришли сегодня к этому выводу, показывает, что все эти сигналы – это сигналы, которые Запад подает всей российской элите, всему российскому окружению: если вы откажетесь от Путина, мы как-нибудь будем конструктивны в вопросе разделения вашей нынешней ответственности. То есть у всей элиты есть выход из положения – принять ультиматум Большой восьмерки и вывести все войска с территории Украины.

– Но Путина они боятся больше, чем будущей Гааги или будущего Мариупольского трибунала. Попытки сформулировать идею войны против Украины чрезвычайно характерными были в последнем заявлении Затулина, был такой очень активный зампред по СНГ, что полностью ликвидировать Украину как государство мы не можем. Это чрезвычайно важно, это демонстрирует, что они признают свое поражение как таковое в стратегическом измерении, но, с другой стороны, он очень четко очертил дальнейшие шаги, в том числе и выдав основную государственную путинскую тайну: мы будем пытаться захватывать как можно больше территорий, для того чтобы потом пытаться договариваться о прекращении огня. Украина с нами и Запад, говорит он, ничего подписывать не будут, но будем как-то так разруливать ситуацию.

– Затулин опаздывает на полгода. Это предложение, возможно, еще и сработало бы, не для Украины, Украина никогда бы на это не пошла, а вот Запад клюнул бы на это предложение где-то еще в марте-апреле. Ну, что вы хотите, собственно с этими же идеями, назовем их идеями Затулина, приезжали 16 июня в Киев три европейских премьера: Драги, Макрон и канцлер Шольц. Также давайте линии перемирия на линии сопротивления двух сторон и двухсторонние переговоры на долгие годы о спорных территориях. Приблизительно то же самое предлагает Затулин, не понимая, что поезд давно ушел. Вспомните того же Макрона, который каждый день разговаривал с Путиным, который приехал в Киев протискивать это решение. Того Макрона повели в Бучу, ткнули его носом в военные преступления россиян, и он даже не смог на пресс-конференции повторить это. И посмотрите, прокрутите еще пленку с Макроном и Зеленским в Париже 8 февраля – это совсем другой Макрон. Потому опоздал товарищ Затулин со своим предложением.

Сейчас речь идет только о полном отступлении, выводе российских войск с территории.

Никто из вас и нас не сможет предположить, кого они больше боятся. Но я вернусь к тому опыту, что я называю мини военным переворотом – заставить Путина убрать Суровикина и вернуть назад Герасимова, которого с его подачи травили полгода, и это не забыли ни Герасимов, ни его генералы, являющиеся сплоченной корпорацией. Шойгу и Герасимов руководят министерством обороны 10 лет и, конечно, они назначали людей только лично им преданных. Так вот это очень важный опыт. Я уже говорил об этом, и повторю это: на моей памяти, это первое аппаратное поражение Путина за 23 года его правления.

Вкусив такой опыт победы над ним в этом важном вопросе, я думаю, генералы будут более решительны. Мы очень многое узнаем через 2-3 недели.

– А может, и через год и не раньше. Вот только было интервью бывшего израильского премьера Нафтали Бенета, который с Путиным и водочку пил и, так сказать, говорил о том, чтобы не убивать президента суверенного государства.

Это ужасно. Во-первых, это совершенно случайная фигура, этот человек там – крайней религиозной партии лидер, получивший 3% на выборах, и в результате очень сложной комбинации борьбы между Нетаньяху и его противниками был вовлечен в такую коалицию большинством. Это позорище, и не только это обсуждение, но и все интервью показывает его абсолютным дураком, профаном во всех политических вопросах.

И такую реакцию, реакцию ужаса и стыда оно вызвало в Израиле.

Так что серьезно здесь обсуждать нечего.

– Иран и то, что загорелось в Иране, используя нашу журналистскую терминологию, хлопок в Иране, и после чего Иран не сделал ничего заметного. Скорее всего в этой операции были задействованы израильские спецслужбы и, возможно, не только израильские. Мы понимаем, что Израиль для Ирана – это враг номер один, номер два враг – это США.

– Продолжим этот список врагов Ирана. Помните знаменитый роман Агаты Кристи «Восточный экспресс», в котором уже убиты негодяи, с ними едут 8 или 9 человек, и каждый из них готов убить. Так вот сегодняшний Иран – это «Восточный экспресс», мчащийся к гибели. Вы перечислили таких врагов Ирана, как Израиль, Соединенные Штаты, но есть еще Саудовская Аравия и все арабские страны, Азербайджан и Турция, и эти противники очень предметны. Иранцы молчат, потому что они понимают, что это пристрелочная атака, чтобы оценить, протестировать иранскую систему противовоздушной обороны.

Вот новый премьер-министр Израиля Нетаньяху – это противоположность господина Бенета и он видит свою миссию, чтобы не когда-нибудь, а именно при своей каденции в 2023 году окончательно покончить с угрозой нависшей над Израилем – Ираном с ядерными бомбами.

Израиль готовит операцию по уничтожению иранского ядерного потенциала, где его военными союзниками выступают Саудовская Аравия, Азербайджан и Турция. Самолеты, которые будут бомбить, полетят через пространство Саудовской Аравии, сядут на Азербайджанских аэродромах после своей миссии. Ну и понятно, что Иранский режим и так сейчас держится на волоске и его сотрясают массовые выступления иранских азербайджанцев, поддерживаемые Турцией, и Турция собирается свой этот классический слоган «один народ, две страны» превратить в «один народ, три страны», а именно разрешить иранским азербайджанцам, они же и турки (азербайджанцы и турки, сейчас они не скрывают, что они одна нация), и иранские азербайджанцы тоже планируют вернуться в родную турецкую гавань. Так что положение Ирана близко к безнадежному.

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