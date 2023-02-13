«Хорошие брендовые вещи можно урвать по сладкой цене» 1 13.02.2023, 10:40

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Белоруска рассказала об особенностях жизни на Тенерифе.

Наташа — белоруска, ее муж — украинец. Оба работают в сфере IT. С октября 2020 года пара жила в Украине. В середине февраля 2022-го, ничего не подозревая, Наташа с мужем и несколькими друзьями решили уехать на месяц на workation (work + vacation) — и отправились на Тенерифе. Потом в Украине началась война, и ребята поняли, что не будут возвращаться в страну, пишет Citydog.

Все вещи остались на съемной квартире в Киеве. Периодически удается перевезти на остров что-то необходимое через друзей. Наташа говорит, что хозяйка, к счастью, оказалась очень понимающей. «Периодически в той квартире живет кто-то из ее знакомых, а наши вещи так и лежат».

Жилье: выбор большой, но ремонт часто «бабушкин»

— Нужно понимать, что Тенерифе — это курортный остров, поэтому жилья разного плана тут хватает. Для краткосрочной аренды можно искать на Booking, Airbnb или в группах в Facebook или Telegram. Для долгосрочной — самостоятельно на сайтах или через агентство.

В целом найти жилье здесь несложно, но все будет зависеть от ваших требований по ремонту. Часто испанцы на Тенерифе предлагают не очень стильное жилье, мягко говоря. Такие квартиры больше подойдут пенсионерам из Германии и Великобритании, нежели молодежи. Поэтому действительно классные варианты нужно отлавливать (впрочем, как и в любой другой стране).

Нам повезло найти квартиру самостоятельно и арендовать ее напрямую у хозяина, не прибегая к помощи агента. Жилье расположено в самом центре столицы острова — Санта-Крусе, метраж — около 60 «квадратов». И платим мы за него 900 евро. Квартира сама по себе классная, со светлым минималистичным ремонтом, мебелью из IKEA и всем необходимым для жизни.

Чтобы заключить договор на долгосрочную аренду, как правило, нужно предоставлять контракт с работы и выписку с банковского счета. Я работаю с английской компанией, муж — с азербайджанской, наши контракты хозяина устроили. Мы даже смогли сделать себе прописку.

Коммуналка: в Киеве платежи были выше, но на Тенерифе не хватает отопления

— Коммуналка не входит в стоимость аренды жилья. У нас в среднем получается около 80 евро в месяц. Из них 20 евро — за интернет, 40 евро — за электричество, еще 20 евро — за воду. Как по мне, коммуналка невысокая — в Киеве мы платили гораздо больше. Правда, там было еще и отопление, на Тенерифе его нет.

Есть еще такой момент, что мы живем на востоке острова: то есть это еще не дождливый север, но и не жаркий туристический юг, где обычно +23…+24 градуса. А окна нашей квартиры выходят на узкую улочку, куда не всегда проникают солнечные лучи. Поэтому с утра в квартире достаточно прохладно, приходится надевать носки и кофту (в такие моменты думаешь, что отопление не помешало бы).

Транспорт: «В любую глушь можно доехать на автобусе, а такси не рекомендую»

— Тенерифе — небольшой остров. По площади он примерно как наша Витебская область. И, конечно, удобнее всего перемещаться на машине. И тут два варианта: приехать на своем авто с материка (паром занимает 36 часов и стоит 800 евро в одну сторону) или арендовать машину на острове. Сервисов проката здесь достаточно много — в том числе и мировых.

Мы же нашли объявление в одной из групп в Telegram и арендовали авто напрямую у людей, которые занимаются прокатом, — получилось гораздо дешевле по стоимости. За нашу Mazda 3 мы платим 270 евро в месяц. Еще около 100 евро уходит на бензин (литр дизеля стоит 1,40 евро, бензина — 1,50 евро).

Сеть общественного транспорта на Тенерифе тоже хорошо развита. На автобусе можно доехать, кажется, в любую глушь — неудобно только то, что нужно подстраиваться под расписание. Внутри есть кондиционер, а на некоторых маршрутах даже и wi-fi. Цены на проезд не очень высокие: например, дорога из города в аэропорт (а это 60 км) стоит 14 евро.

Есть на острове и один трамвай — он идет из столицы в историческую столицу Ла-Лагуна и стоит 1 евро.

Велосипедная культура здесь тоже достаточно развита, но из-за холмистой местности просто ради развлечения особо не поездишь. Велосипеды здесь скорее для тренировок и спорта. Я, например, купила себе классный шоссейный вариант за 500 евро, а мужу мы перевезли его гоночный велик из Киева.

Если говорить о такси, то на острове нет ни одного известного всем сервиса типа Uber или Bolt. Здесь все такси собираются в одном месте, ты туда приходишь, берешь машину и едешь. Вроде как можно вызвать еще по телефону — но я не пробовала. Стоит такси здесь очень дорого: например, поездка в 20 километров обойдется в 25 евро. Так что не рекомендую.

Продукты: нету разве что гречки, зато килограмм свежайшего тунца — 18 евро

— Как и во многих городах Европы, по воскресеньям супермаркеты на Тенерифе не работают — за исключением маленьких магазинчиков, которые обычно открыты 24/7. А так здесь хватает известных сетей: испанская Mercadona, Lidl, Carrefour, Auchan и другие.

По продуктам на острове есть все, к чему мы привыкли, и я бы не сказала, что мы страдаем от отсутствия каких-то позиций. Ну разве что нету каких-то круп вроде гречки или булгура, свежего фермерского творожка, который обычно всегда под рукой в Минске или Киеве. Все это легко компенсируется огромным выбором свежих овощей и фруктов круглый год: авокадо, томаты, черника, голубика, папайя, арбузы, дыни и все, что захочешь. В зависимости от сезона, цены могут варьироваться — но в целом, все всегда в наличии.

Если говорить о ценах, то литр молока — в среднем 1 евро, килограмм больших канарийских томатов — 1,70 евро, черри — 2 евро за полкило, крафтовый гречаный хлеб — 3,5 евро, обычный хлеб — около 1 евро. А еще здесь любят такие белые булки-багеты, которые продают, кажется, тоннами. Как-то видела, что целый пакет таких багетов продавали тоже за 1 евро.

Плюс на Тенерифе очень много свежих морепродуктов. Тут добывают тунца, кальмаров, осьминогов, лангустинов, креветки и много чего еще. Килограмм свежего атлантического тунца в среднем стоит 18 евро, лангустины и кальмар — около 10 евро.

Заведения: средний чек на двоих — 40−50 евро

— На Тенерифе очень много заведений различного уровня. Есть как более «базовые» в испанском стиле, так и более приятные с классной местной едой — запеченной картошкой по-канарийски в соли, тушеным тунцом, приготовленным свежим кроликом и др. Хватает и более европейских кафе, к которым мы привыкли.

В среднем, поход в заведение обходится примерно в 40−50 евро на двоих. На эту сумму вы сможете взять два основных блюда, два бокала вина и, возможно, какую-нибудь легкую закуску. Если идти на широкую ногу с бутылкой вина, основными блюдами и десертами, то счет легко вырастет и до 100 евро.

Еда в маленьких кафешках где-нибудь в горах или деревне стоит дешевле — там можно и на 20 евро вдвоем поесть. Кофе по-канарийски — 2−3 евро, капучино или альтернативная заварка — 3,5−4 евро. Пустой круассан стоит 3 евро, с начинкой — 3,5−4 евро. Десерт (кусочек тортика) — 5−6 евро.

Одежда: в сезон распродаж вещи стоят в 5−6 раз дешевле

— На острове есть все бренды, к которым мы привыкли — как масс-маркет, так и люксовые. Плюс Тенерифе считается зоной беспошлинной торговли, поэтому говорят, что хорошие брендовые вещи можно урвать по сладкой цене — правда, я такого еще не встречала.

В феврале и в августе проводятся большие распродажи, и можно реально классные вещи купить очень дешево: например, если в начале сезона футболка стоит 50−60 евро, то на скидках она будет 10 евро.

На юге острова по стилю никто особо не парится. Там обычная одежда — это шорты и шлепки. В столице же, где мы живем, чувствуется такой более «бизи вайб», все красиво одеваются, женщины на каблуках, стильные мужчины.

Красота: женская стрижка — 50 евро, мужская — 12 евро

— На Тенерифе очень много салонов маникюра — в Санта-Крус, кажется, на каждом углу. Из мастеров — испанки и венесуэлки. И делают, надо отметить, хорошо — не хуже наших славянских девушек. Маникюр с долговременным покрытием стоит 20 евро, педикюр — 27 евро. Сервис в салонах довольно хороший, выбор цветов лака тоже не маленький.

Еще я пару раз ходила здесь на стрижку — в среднего уровня салоне это стоит 50 евро. Мужская стрижка — 12 евро.

Развлечения: аквапарк — 40 евро, красивая природа — бесплатно

— Мы с мужем абсолютно не тусовочные ребята, поэтому в клубы мы здесь ни разу не ходили. Мы больше любим побегать, поездить на великах, сходить в горы и подобное.

Пару раз мы ездили на серфинг — занятие в группе с инструктором стоит 35 евро за двоих. Аквапарк Siam Park — 20 евро на день для резидентов Канарских островов (тех, у кого есть прописка), и 40 евро — для всех остальных.

Хватает и бесплатных развлечений: например, погулять по парку, сходить на хайкинг, полюбоваться природой вулканического острова, поплавать в океане. Тенерифе — очень красивый остров, поэтому сюда точно стоит приехать, чтобы понаслаждаться жизнью.

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