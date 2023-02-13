Путинисту Газманову задали неудобный вопрос в прямом эфире
- 13.02.2023, 11:17
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Одиозному артисту пришлось оправдываться за сына.
Путинист Олег Газманов который ранее сообщил, что возьмет в руки автомат, чтобы убивать мирных украинцев, оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет, пишет «Главред».
Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.
Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.
«Он не служил, у него нет таких навыков», - заявил Газманов.