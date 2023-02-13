Как белорус отказался от авто после 17 лет стажа 1 13.02.2023, 11:18

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иллюстрационное фото

Он отметил, что это очень положительно повлияло на здоровье.

Казалось бы, после 17 лет использования личного автомобиля отказаться от него невозможно. Но опыт читателя abw.by, который пожелал остаться неизвестным, показывает, что возможно все. Масла в огонь этой истории добавляет тот факт, что мужчина является владельцем небольшого интернет-магазина и уже несколько лет сам развозит заказы клиентам на общественном транспорте.

«Ломки» не было

– Расскажи, сколько лет ты владел автомобилем и что тебя сподвигло от него отказаться. Испытывал ли поначалу «ломку» при пользовании общественным транспортом?

– За рулем я с 2003 года. Все это время пользовался автомобилем как основным средством передвижения, за исключением коротких периодов, когда машина была в ремонте, или в промежутке между продажей и покупкой новой. К такси прибегал лишь в исключительных случаях.

Перед продажей последнего авто весной 2020 года как раз был период ремонта. Тогда я попробовал пользоваться общественным транспортом, поэтому какой-то серьезной «ломки» не было. В моменты, когда общественный транспорт по каким-то причинам не был удобен, я стал приобщаться к Uber и «Яндекс.Такси». Как раз тогда эти сервисы стали уже достаточно распространенными, а их цены – относительно доступными.

– Машину продал и как перемещался по городу? Что стало сложнее в плане передвижений, что проще?

– По городу ездил большей частью на метро плюс троллейбусы и автобусы. Трамваи почему-то мне оказались не нужны, даже проездной покупал без них. Маршрутки тоже выпали из моего поля зрения.

По роду деятельности в основном перемещался днем и вечером. Развозил заказы из своего интернет-магазина. Использовал приложение для построения маршрута и подсказок, каким транспортом воспользоваться. Мог успеть развезти десяток заказов по всем частям города за 5 часов.

Сложности были, когда требовалось съездить по личным делам с ребенком. Вот тут я уже активно использовал такси даже для коротких поездок в расположенный недалеко торговый центр, в который сам предпочитаю прогуляться пешком 20 минут.

Отмечу очень положительное влияние на здоровье. Вес легко поддерживался на приемлемом уровне, укрепил сердце и в целом стал чувствовать себя бодрее.

Понял, что собственный автомобиль не дает существенного выигрыша во времени в течение дня. Весь выигрыш съедают вечерние и утренние пробки, поиск места для парковки, необходимость ездить на ТО и всякие ремонты.

Наоборот, в общественном транспорте или такси я могу сделать много мелких дел с помощью мобильного телефона (оплатить счета, написать и ответить на сообщения, найти нужный мне товар или информацию). Приходя домой, я оказываюсь свободен от всего этого и могу посвятить время ребенку.

– Фиксировал ли ты, сколько денег тратилось на автомобиль и сколько сейчас уходит на общественный транспорт?

– Я не делал подробных отчетов и сравнений расходов. Могу и без них сказать, что месячные расходы на общественный транспорт – это три раза проездной на десять дней по 20 рублей с копейками и 100-150 рублей на такси. Зависит от того, были у ребенка каникулы в том или ином месяце или как часто приходилось ездить к врачу.

Это точно меньше стоимости топлива на месяц для моей последней машины с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра. Причем на автомобиле ты уже не так рационален в построении плана на день, ездишь лишний раз куда-то просто потому, что есть возможность.

Ну и не забываем, что машина сама по себе стоит денег и еще просит их со временем на обслуживание, штрафы и т.д., теряя при этом в цене.

«Машина перестала быть предметом первой необходимости»

– С перемещениями по Минску все понятно. Как выкручиваешься, когда надо поехать за его пределы, особенно если это поездки далеко?

– Если нужно ехать за город, то ближайшие мои точки отдыха вроде Минского моря охватывает такси. Поездки на малую родину родителей решаются поездом. Опять же лучше я куплю билет в купе и пять часов посплю, посмотрю кино или почитаю книгу, чем сэкономлю один час, но проведу четыре часа за рулем, зарабатывая себе простатит.

– Желание снова приобрести машину еще не появилось?

– Продавая машину, я рассчитывал на покупку более свежей. Но потом ситуация на рынке авто стала непонятной, а новые ощущения и образ перемещения оказались не такими уж плохими. В какой-то момент я понял, что покупать автомобиль только как средство передвижения не хочу. Автомобиль перестал быть предметом первой необходимости.

Приобретать машину, содержать ее и заморачиваться я бы стал только ради модели, вождение которой будет для меня дополнительным удовольствием. Пока я не готов купить такую из финансовых соображений и отсутствия вариантов на белорусском рынке.

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