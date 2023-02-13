Топ-командира «кадыровцев» отравили 13.02.2023, 11:23

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Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов

Оккупант получил письмо с ядом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отравлении командира спецназа оккупантов «Ахмат» Апты Алаудинова, пишет УНИАН.

8 февраля Алаудинов якобы получил письмо, которое было пропитано отравляющим веществом. «Кадыровец» понял это по запаху и, как утверждает глава Чечни, сразу же обработал руки и промыл носовую полость.

Так же поступили его подчиненные. Отравленных отправили в московскую клинику, тяжких последствий, по утверждению Кадырова, удалось избежать.

Кадыров заявил о расследовании покушения, результаты которого «уже есть».

Кто такой Алаудинов – грызня в окружении Кадырова

По словам главы Кабмина Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева, между Кадыровым и Алаудиновым наметился конфликт, который впоследствие вылился в отвратительные фейки о якобы изнасилованиях «кадыровцами» кадровых военных ВС РФ.

Алаудинов, добавил Закаев, является авторитетом среди «кадыровцев», он связан с ФСБ и легко может сместить обезумевшего от наркотиков главу Чечни.

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