Для ИП и компаний задним числом повысили цены на газ 3 13.02.2023, 11:39

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Прошлогодняя цена на российское сырье не спасла бизнес от подорожания.

В Беларуси повысили цена на газ для бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала.

Постановление МАРТ о повышении цен на газ вступило в силу 12 февраля. Оно распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2023 года. Для большинства компаний и ИП стоимость газа выросла на 9,7% — с 674,15 рубля за тысячу кубометров до 739,59 рубля. Для бюджетных организаций — с 624,28 до 684,89 рубля за тысячу кубов.

По информации МАРТ, цены увеличили «в пределах индекса потребительских цен, определенного основными направлениями денежно-кредитной политики Беларуси на 2023 год». Это решение в министерстве объяснили «необходимостью компенсации затрат газоснабжающих организаций, связанных с приобретением и отпуском природного газа потребителям и сформированных как сумма входной цены природного газа, наценки «Газпром трансгаз Беларусь» и затрат «Белтопгаз», связанных с доставкой и отпуском природного газа».

Отметим, что с 1 января в Беларуси выросли цены на сжиженный газ в баллонах для населения. С 1 июня намерены поднять тарифы на природный и сжиженный газ для отопления. При этом цена российского газа для Беларуси в 2023 году не изменилась.

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