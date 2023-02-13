Белый дом: Сбитые над Аляской и Канадой объекты не походили на китайский аэростат 4 13.02.2023, 11:50

5,484

иллюстрационное фото

По словам представителя Совета национальной безопасности, они были значительно меньше.

Объекты, сбитые над Аляской и Канадой в последние дни, не были похожи на китайский аэростат-шпион, сбитый у побережья Южной Каролины, и были гораздо меньше по размеру. Об этом заявил в воскресенье представитель Совета национальной безопасности Белого дома, передает «Голос Америки».

«Эти объекты не были похожи на шар КНР и были намного меньше его, и мы не будем давать им окончательную характеристику до тех пор, пока не извлечем обломки, над чем мы сейчас работаем», – сказал он.

Заявление было сделано в ответ на вопросы о комментарии лидера большинства в Сенате Чака Шумера о том что, как полагают американские официальные лица, объект, уничтоженный над Канадой в субботу, а также другой летающий объект, сбитый в пятницу возле Дедхорса на Аляске, представляли собой аэростаты.

Первый воздушный шар был сбит у побережья Южной Каролины 4 февраля. Второй был сбит над океаном вблизи Дедхорса, Аляска, в пятницу. Третий был уничтожен над Юконом в Канаде в субботу.

Дважды за 24 часа американские власти закрывали на короткое время воздушное пространство. В воскресенье Федеральное управление гражданской авиации на короткое время закрыло пространство над озером Мичиган. В субботу радары показали аномалии, и американские военные в Монтане подняли в воздух истребители для разведки.

«Они считают, что это были (воздушные шары), да, но гораздо меньше, чем первый», – сказал Шумер.

Шумер сказал, что он уверен в том, что после того, как будут извлечены обломки первого воздушного шара, сбитого над океаном у берегов Южной Каролины, будет выяснено, для чего он использовался.

Белый дом заявил, что недавно сбитые объекты «не очень похожи» на китайский аэростат, повторив описание Шумера о том, что они «гораздо меньше» первого воздушного шара.

Кроме того, в воскресенье американские военные сбили летающий объект над озером Гурон вблизи границы США и Канады, сообщили американские официальные лица.

Это уже четвертый подобный перехват в этом месяце.

Власти Канады также закрыли воздушное пространство в воскресенье около города Тобермори, Онтарио, находящегося на озере Гурон недалеко от границы с США.

Выступая на канале Fox News, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол сказал, что воздушный шар, сбитый над побережьем Южной Каролины, выполнял миссию по получению изображений американских ядерных объектов.

«Они хотят получить снимки, получить разведданные о нашем военном потенциале, особенно ядерном, – сказал Маккол. – И они сами создают довольно большой ядерный запас».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».