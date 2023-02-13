«Идеальный вариант совместного романтического отдыха для нас денег не требует» 3 13.02.2023, 11:56

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Белорусы рассказали о необычных подарках на День святого Валентина.

Журналисты myfin.by спросили белорусов, какие необычные подарки они дарили или получали на День святого Валентина, какой бюджет закладывают на презенты и что планируют покупать вторым половинкам на 14 февраля в этом году.

Прогуливаясь по торговым рядам, встречаем Даниила, пишет корреспондент портала. Несколько лет назад на 14 февраля он получил в подарок квиз для пар с заданиями на 365 дней.

– Это специальный набор карточек с QR-кодами: сканируешь их и получаешь задание. Например, поддержать или помочь своей второй половинке или устроить ей праздник. Задания были разнообразными. Было очень интересно, но запала хватило месяца на три, – вспоминает парень. – На это 14 февраля вместе с девушкой решили подарить друг другу парные занятия по бачате: мы любим танцевать и хотим научиться красиво двигаться.

Следом знакомимся с парой: Иваном и Дианой. Они женаты два года, а встречаться начали, когда обоим было по 15–16 лет.

– Прошли вместе и конфетно-букетный период, и ссоры, а потом все же научились общаться и договариваться друг с другом, – улыбается Иван. – За это время дарили разные подарки: подушки в виде сердечек, кружки, термосы. Как-то сделал стереотипный и один из самых дорогих подарков – игрушечного медведя ростом с Диану. Он стоит где-то 80–90 рублей. Сейчас, конечно, я бы выбрал что-то другое.

– Самый необычный подарок на 14 февраля делала я – игрушки для взрослых, – с улыбкой вспоминает Диана. – На ближайший День святого Валентина планов особых нет. Скорее всего, отметим ужином в ресторане.

фото: источник: dzen.ru

Следующая наша собеседница – Юлия. Муж по традиции на день рождения девушки и на 14 февраля дарит равнозначные подарки. То есть не просто безделушки, а что-то весомое и практичное.

– Есть правило: я заказываю подарок, который муж точно «потянет» и который, в случае чего, я могу купить себе сама, – а он потом отдаст мне за него деньги. Например, супруг дарил мне iPhone 11 Pro Max, когда эта модель только вышла на рынок. На этот День святого Валентина я присмотрела себе кольцо: со всеми скидками оно стоит в районе 600 рублей.

Были в истории пары и необычные практичные презенты. Однажды муж в качестве подарка «переобул» автомобиль Юлии и заменил диски.

– А на прошлый праздник оплатил ремонт печки в моем авто, а то я сильно мерзла. Это тоже стоит немалых денег, – замечает собеседница. – От меня муж крупные подарки обычно получает на день рождения, но еще я люблю покупать что-то для него вообще без повода. Например, как-то подарила брендовые кроссовки за 400–500 рублей.

Продолжаем гулять по торговому центру и встречаем Анну – она как раз выбирает подарок для второй половинки.

– Бюджет – от 100 рублей, а верхнего предела нет. Все зависит от того, что мне понравится. Ищу какой-то романтичный вариант, на практичность особо не смотрю. Мне и самой нравятся больше милые, а не полезные подарки, – делится девушка. – Например, как-то мне дарили сертификат в СПА, очень понравилось.

Лайфхак: если не знаете, что дарить партнеру, зайдите в его профиль на маркетплейсе и загляните в список отложенных покупок – что-то подходящее там найдется.

Верхнего бюджета для подарка нет и у нашей следующей собеседницы – Алеси. Но вот принцип выбора презентов у нее другой:

– Мы с мужем вместе уже 13 лет, так что для нас 14 февраля – это уже не такой крупный праздник, а, скорее, повод подарить приятную мелочь. Чаще всего дарим что-то практичное. Например, абонемент в спортзал. Муж обычно дарит золото или что-то нужное мне. А вообще, идеальный вариант совместного романтического отдыха для нас денег не требует: мы любим выехать на природу, в глушь и тишину, послушать пение птиц.

фото: Unsplash.com

На выходе из торгового центра сталкиваемся с Мариам. Она дарит крупные подарки мужу только на день рождения и на Новый год, а вот он любит побаловать ее и 14 февраля.

– Как-то он подарил мне свернутые листы А4. Сначала не поняла, что это – плакаты, сертификаты, карты звездного неба? Разворачиваю – и вижу билеты на концерт Стинга в Клайпеде. Я просто дар речи потеряла, – рассказывает девушка. – Концерт был летом, билеты стоили около 60–120 евро (178–357 рублей) и поездка вышла очень классной: мы сходили на Стинга, погуляли по городу, посмотрели на порт.

Муж Мариам – поклонник техники, поэтому девушка чаще дарит ему разнообразные гаджеты. Например, уже копит ему на новенькие Apple Watch. Но иногда Мариам делает выбор в пользу новых впечатлений:

– Однажды на День святого Валентина я подарила мужу сертификат на поездку на квадроцикле по бездорожью. Прикольно, конечно, но если вдуматься, получается очень смешно: он мне – концерт и путешествие за границу, а я ему – катание по лесу, – смеется собеседница.

фото: buygiroscooter.ru

Напоследок с нами соглашается поговорить Даниил. На 14 февраля белорус предпочитает дарить и получать в ответ что-то романтичное.

– Один раз моя девушка подарила альбом с двумя сотнями наших фотографий – это было очень мило. Я же в подарках не особо оригинальный: могу подарить мягкую игрушку, сладости или что-то практичное – все зависит от расположения духа и настроения. Обычно закладываю бюджет в 100–200 рублей. Цены выросли, в 50 рублей уже не укладываюсь, поэтому расширяю ценовой диапазон и ищу что-то подороже и качественнее, чтобы и человеку было приятно получать подарок, и мне – его дарить, – делится молодой человек. – С подарком на это 14 февраля я еще не определился, зато на 8 Марта уже нашел вариант. Планирую подарить своей девушке книгу «К себе нежно», чтобы она избавилась от комплексов.

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