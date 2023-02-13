BBC: В Бахмуте уже идут уличные бои 14 13.02.2023, 11:57

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Но украинские военные по-прежнему удерживают город.

В некоторых районах Бахмута уже идут уличные бои, но украинские военные по-прежнему удерживают город, несмотря на заканчивающиеся мороз и боеприпасы. Об этом сообщает BBC, журналисты которого побывали на самом горячем участке фронта.

Их группа попала под обстрел в Бахмуте.

«Сразу после того, как мы переходим дорогу, за нами, с другой стороны улицы, разрываются два российских снаряда. Мы успеваем обернуться, чтобы увидеть столбы черного дыма – и бежим дальше, – говорится в репортаже Орлы Герин. – Были ли эти выстрелы случайными – целились ли именно за нами? Этого мы наверняка знать не можем, но все, что движется в Бахмуте, становится целью – будь то военный или гражданский».

Обстрелы в обе стороны в Бахмуте не прекращаются часами.

Украинские военные рассказали журналистам о нехватке боеприпасов.

«Нам не хватает всех боеприпасов, но особенно артиллерийских снарядов, – говорит капитан Михаил из 93-й механизированной бригады (позывной «Полиглот»). – От наших западных партнеров нам также нужны переговорные устройства с шифрованием и бронетранспортеры, чтобы перевозить войска. Но мы справляемся. Один из главных уроков этой войны – как воевать, имея ограниченные ресурсы».

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