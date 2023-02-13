«То, что сейчас творят на дорогах, кроме как дичью и не назовешь» 9 13.02.2023, 12:28

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Как коммунальщики «борются» с ямами в Беларуси.

Житель Столинского района Владимир снял на видео, как дорожные рабочие проводят ямочный ремонт, пишет «Медиа-Полесье».

По словам мужчины, он работает водителем и практически каждый день за рулем. Состояние дорог что в родном районе, что на Полесье, в целом, всегда было проблемным. Но этой зимой ездить стало просто невозможно, особенно после ремонта.

— Раньше ямы «задували» тайфуном. Потом еще два-три дня после ремонта камешки налипали на днище машины. Худо-бедно на полгода такого ремонта хватало. То, что сейчас творят на дорогах, кроме как дичью и не назовешь.

По какому-то непонятном правилу дороги у нас начинают ремонтировать, когда идет дождь или снег. В ямы, чаще всего с водой, просто засыпают какую-то смесью больше похожую на торфяную крошку. А сверху для надежности рабочие утрамбовывают «латки» шуфлей или ногой. Это новые технологии в Беларуси такие?

По словам мужчины, таким образом «латают» ямы и в Лунинецком, и в Пинском районах.

— Вот скажите, насколько хватит такого ремонт? День-два? А дальше что? Снова ремонт? Почему нельзя сделать качественно сразу? Нет денег? А на такой ремонт раз в две недели, получается, есть?

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