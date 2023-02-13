Военный эксперт: В течение следующих нескольких дней произойдут важные события вокруг Бахмута 13.02.2023, 12:34

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Возможны несколько сценариев.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что с сегодняшнего дня прекращен въезд журналистов и волонтеров в Бахмут.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Враг продолжает вести наступательные действия по нескольким направлениям - это Купянск, Кременная, Бахмут и Угледар. Наибольшее внимание сейчас сосредоточено вокруг Бахмута. С сегодняшнего дня приостановлен въезд в город журналистам и волонтерам, что связано с определенными действиями с украинской стороны. Здесь может быть несколько сценариев. Фронтально-наступательные действия противника на Бахмут успеха не имели, но противник имеет частичный успех на этом участке. В течение следующих нескольких дней будут происходить важные события вокруг Бахмута. Ограничение допуска гражданских и информации вокруг этого участка фронта может свидетельствовать об определенной динамике вокруг Бахмута», - подчеркнул Згурец.

Эксперт также добавил, что вокруг Угледара ВСУ удачно уничтожают российские подразделения и бронетехнику.

«Севернее Сватово враг пытается выйти на реку Оскол. Возле населенного пункта Двуречное продвижения российских войск нет, ВСУ держат под контролем это направление. Под Кременной враг пытается совершать наступательные действия в лесах за Дибровой, пытаясь оттеснить наши подразделения к реке Жеребец. ВСУ активно уничтожают российские подразделения и бронетехнику. На этом участке враг несет наибольшие потери», - отметил Згурец.

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