«Генералы превзошли сами себя»: как Угледар стал братской могилой для оккупантов 1 13.02.2023, 12:48

2,822

Российская журналистка Юлия Латынина считает, что РФ штурмует этот город лишь для галочки.

ВСУ громят российских оккупантов на подступах к Угледару.

Что происходит на этом участке фронта, рассказала на своем канале в YouTube российская журналистка, военный и политический обозреватель Юлия Латынина.

«Почти на второй год войны я не верила, что это возможно, но российские генералы превзошли сами себя. Российскую бронетехнику бросили в наступление по дороге, потому что все поля вокруг заминированы. А дорога под прицелом украинской артиллерии уже давно. Увидев этот едущий подарок, украинские артиллеристы сначала растерялись… А потом они открыли огонь. Люди (солдаты РФ — ред.) выбегали из этой горящей бронетехники и бегали по полям, там кадры совершенно чудовищные, потому что российская форма, которую дают танкистам, хорошо горит (когда ее шьют, получается много откатов)… Бронетехника, разворачиваясь, давила своих. Люди, которые разбегались по полям, подрывались на минах, а после этого генералы посылали следующую колонну бронетехники», — рассказала Латынина.

С ее слов, бойня произошла из-за того, что российскому командованию не важен результат, им нужно выполнять приказ о штурме, чтобы отчитаться перед руководством.

«Эти люди так ничему и не научились», — констатировала российская журналистка.

Как писал сайт Charter97.org, под Угледаром оккупационная армия РФ потеряла элитную бригаду.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».