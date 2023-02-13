В пирамиде ацтеков в Мексике найдены ранее неизвестные артефакты 13.02.2023, 12:53

Фото: Shutterstock

Сооружение было посвящено верховному божеству Кецалькоатлю.

Археологи, проводящие реставрацию Великой пирамиды Чолулы в Мексике, обнаружили ранее неизвестные артефакты. Пирамида была посвящена верховному божеству ацтеков Кецалькоатлю, сообщает Heritage Daily.

В ходе реставрационных работ археологи обнаружили фрагмент глинобитного строительного материала, датированного концом классического периода истории ацтеков. Команда обнаружила также необычное скопление битой керамики, которая, как показал более тщательный анализ, осталась от доиспанских светильников.

Ученые не смогли сказать, выполняли светильники ритуальную функцию или использовались для освещения пирамиды. Но в любом случае очевидно, что в пирамиде постоянно горел огонь.

В ходе раскопок обнаружили также 30-сантиметровую скульптуру из белого камня, изображающую ацтекского бога Тлалока. Он считался покровителем дождя, земного плодородия и воды.

В ходе реставрации команда исследовала не только верхние, но и подземные участки пирамиды и провели очистку 24 скрытых под ней туннелей.

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