Что известно о наемнике ЧВК «Вагнера», которого казнили кувалдой 2 13.02.2023, 12:57

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Он четыре раза был судим в Украине и один — в России.

Близкий к ЧВК «Вагнера» телеграм-канал Grey Zone опубликовал видео предположительно еще одной казни сдавшегося в украинский плен наемника. Мужчина представляется как Дмитрий Якущенко и говорит, что воевал в составе ЧВК, а на передовой понял, что это не его война. Затем Якущенко якобы убивают кувалдой. Telegram-канал «Можем объяснить» узнал подробности его биографии, ознакомившись с судебными документами.

Якущенко родился в крымском поселке Ленино. Как следует из судебных решений, он закончил 9 классов, долгое время не работал, не был женат. С 2000 года Якущенко 4 раза был судим в Украине.

Первый срок он получил в марте 2000-го за ненадлежащее исполнение медицинских обязанностей, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель людей. Дали два года колонии. В 2003-м и 2009-м его судили за кражи, посягательство на жизнь чиновника и другие преступления. Несколько раз Якущенко освобождали по УДО.

В январе 2013-го Якущенко получил последний срок в Украине. Его судили за хищение двух отопительных батарей из частного дома. Мужчина признал себя виновным и вернул батареи. Но как неоднократно судимому ему дали реальный срок — три года.

В декабре 2015-го Якущенко вновь вышел по УДО (уже в аннексированном Крыму) и поселился в общежитии, так и не получив регистрацию на территории РФ. И менее чем через три года совершил самое серьезное преступление — убийство с особой жестокостью. Как следует из приговора, Якущенко вместе с двумя товарищами напали на местного жителя, чтобы похитить его имущество. Во время разбоя потерпевший был убит. В 2019-м присяжные признали всех троих виновными. Якущенко получил самый большой срок из них — 19 лет колонии строгого режима. Его этапировали в Энгельс.

Находясь в ИК-2, Якущенко попросил привести свои приговоры в соответствие с российским законодательством, надеясь на меньшие сроки. Но суд отказал ему.

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