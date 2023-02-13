Путину готовят судьбу Милошевича 1 Виктория Зубкова

13.02.2023, 13:35

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Западу есть что предложить России в обмен на выжившего из ума 70-летнего диктатора.

Объединенная следственная группа (JIT) в Нидерландах назвала Владимира Путина ответственным за гибель рейса MH17.

На пресс-конференции 8 февраля следователи обнародовали телефонную запись. Они назвали ее разговором президента России с так называемым руководителей «ЛНР» Игорем Плотницким. Как утверждают следователи, запись сделана в ноябре 2017 года. По мнению JIT, она демонстрирует, насколько Россия и лично Путин был вовлечены в действия сепаратистов на Донбассе несмотря на все заявления о непричастности.

— [Голос Путина]: Алло.

— [Голос Игоря Плотницкого]: Да, добрый вечер.

— Игорь Венедиктович, добрый день.

— Да.

— Добрый день, говорю. Здравствуйте!

— Да, здравствуйте, господин президент!

— Как дела у вас?

— Да, спасибо, Владимир Владимирович, потихоньку.

— Потихонечку? Как вы оцениваете вот такую… военную составляющую?

— Военная составляющая, мне кажется, у нас на достаточно хорошей высоте, здесь сказать, что мы какие-то слабы…

— Но обострения никакого нет, не чувствуете?

— Обострение периодически есть, но это именно периодически, вызванное то сменой дислокации различных воинских частей, то пересменкой. Ну таких особо жестоких пока, слава богу, не было.

— А социально-экономическая ситуация?

— Социально-экономическая ситуация… Мы ее достаточно нормально сдерживаем, нивелируем различными способами, но уровень жизни желает быть лучшим. И у нас есть и вопросы, и предложения, как его повысить, но не всегда нам удается решить эти вопросы.

— Я уже и Александру Владимировичу сказал… Может быть мы тогда… я попрошу коллег, которые стараются вам помочь по различным направлениям, чтобы они мне дополнительно доложили, что там происходит. А, может, потом увидимся, поговорим. Хорошо?

— Спасибо, Владимир Владимирович, но если есть такая возможность, может быть как-то… организация личной встречи?

— Да, я про это и сказал. Увидимся и поговорим с вами.

— Спасибо большое, Владимир Владимирович.

— Игорь Венедиктович, я по поводу… вы наверно, слышали, инициатива [Виктора] Медведчука по поводу обмена [пленными].

— Да, конечно, Владимир Владимирович.

— Как вы к этому относитесь?

— Ну очень даже положительно, потому что в течение года Украина блокировала и не давала возможность нормального обмена. Наши жители — а их подавляющее большинство у них, у нас там примерно 1 к 10 — они, конечно же, страдают в застенках. И это не просто оборот речи, мы знаем, как они там содержатся в отличие от того, как их люди находятся на нашей территории. Поэтому эта инициатива для нас, честно говоря, как глоток свежего воздуха. Забрать наших людей с их территории….

— Игорь Венедиктович, тогда, я так понимаю, что там дополнительные детали проработать… своих коллег тоже попрошу, чтобы они вас тоже поддержали, помогли, где нужно.

— Спасибо!

— Спасибо вам большое.

— Спасибо вам большое, всего доброго.

— Спасибо!

— До свидания, до связи.

— Спасибо большое!

Суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, проходил в Нидерландах, так как две трети пассажиров были гражданами этой страны. На борту находилось 298 человек, включая 80 детей. Все они погибли 17 июля 2014 года, когда лайнер был сбит сепаратистами из российского ЗРК «Бук» в небе над Донбассом. Авиакатастрофа вошла в десятку крупнейших за всю историю авиации и стала крупнейшей на постсоветском пространстве.

Следствие вела международная следственная группа, созданная из специалистов из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, под руководством нидерландского прокурора Фреда Вестербеке. Суд проходил с марта 2020 года и завершился приговором в отношении троих из четверых обвиняемых. 17 октября 2022 года окружной суд Гааги признал виновными Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко, приговорив их к пожизненному сроку. Четвертый обвиняемый — Олег Пулатов был признан невиновным. Суд обязал виновных заплатить €16 млн компенсации родным погибших.

Судьи посчитали убедительными доказательства того, что самолет был сбит ракетой из российского ЗРК «Бук», запущенной из хутора Первомайский близ Снежного. Суду не удалось установить всех членов экипажа установки, однако он согласился с выводами следователей о том, что ЗРК «Бук» принадлежала 53-й бригаде ПВО из Курска. Судьи посчитали, что на момент крушения самолета Россия установила эффективный контроль над самопровозглашенной «ДНР», в частности, обеспечивала подготовку военных, поставку оружия и продовольствия, координировала военные действия боевиков и принимала в них участие, оказывала политическое влияние на сепаратистов.

Как сообщили следователи на пресс-конференции 8 февраля, они сделали все возможное для того, чтобы установить истину, однако полученных данных недостаточно, чтобы выдвинуть обвинения против других возможных причастных, поэтому в ближайшее время даты нового судебного процесса и новых подозреваемых не будет. В то же время они отметили, что Путин причастен к авиакатастрофе и лично одобрил поставки ПВО на территорию Украины. Однако представители JIT сослались на иммунитет от преследования, который распространяется на президента России как главу суверенного государства.

В Кремле поспешно заявили, что утверждение JIT о том, что Путин мог лично принять решение об отправке на Донбасс ЗРК «Бук», из которого был сбит рейс MH17, не имеют под собой оснований. По традиции, из двух плохих вариантов российские власти выбирают наихудший, ведь что может быть хуже заявления, что Путин не контролирует ситуацию в российской армии и вооружение перемещается за пределы страны для использования террористами без ведома первого лица.

«Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, которая стала публичной. В которой ни слова не говорится ни о каких вооружениях даже, если предположим, что этот разговор мог быть настоящим — здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции. Но там не говорится ни слова о вооружениях. Иных разговоров никто не публиковал», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В этой истории примечателен сам факт того, что на Западе есть записи телефонных разговоров Путина. И если на указанной, как сказал официальный представитель Кремля, «не говорится ни слова о вооружениях», не исключено, что на других — много всего интересного и не только о передаче вооружения в 2014 году.

Не удивимся, если пресс-конференция спустя три месяца после оглашения решения суда, преследует другие цели. Например, чтобы продемонстрировать Путину и его близкому окружению, что они — открытая книга для Запада. С 2020 года президент России ведет затворнический образ жизни, заменив личные встречи на телефонные звонки и видеоконференции, которые могли быть записаны.

В России отмахиваются от решения суда в Гааге, но это только до поры, пока у фигурантов есть иммунитет от преследования.

Как, например, у Слободана Милошевича. В мае 1999 года Гаагский Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) выдвинул обвинения против Милошевича в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. 1 апреля 2001 года он был арестован в соответствии с югославским законодательством, а 28 июня того же года — передан МТБЮ и переведен в тюрьму ООН в Гааге. Милошевича выдали в обмен на снятие санкций и пакет экономической помощи. Судебный процесс начался 12 февраля 2002 года, но 11 марта 2006 года подсудимый скончался от сердечного приступа, не дождавшись приговора.

Как следует из данных глобальной базы по отслеживанию санкционных ограничений Castellum.ai, Россия стала мировым лидером по числу санкций, которые ввели против нее другие страны — 11 307. Для сравнения, против Ирана действует 4 191 санкция, Северной Кореи – 2 643. По всему миру заморожены миллиарды долларов российских олигархов. Один только швейцарский банк Credit Suisse заблокировал $19 млрд, что составляет порядка трети всех российских активов, задекларированных в Швейцарии. Так что Западу есть что предложить России в обмен на выжившего из ума 70-летнего диктатора.

На международной арене открыто говорят, что «Россия не может и не должна победить» в войне против Украины. Запад готовит Путину судьбу Милошевича, и оказаться в тюрьме для него — не худший выбор. Ведь он может закончить как, например, Каддафи или Хусейн.

К слову, вердикт окружного суда в Гааге по делу МН17 — не конец. В январе 2023 года ЕСПЧ принял решение открыть слушания по делу о вине России в авиакатастрофе по обвинению, выдвинутому Нидерландами. На вынесение приговора уйдут годы, но он будет иметь серьезные и далекоидущие геополитические последствия для Кремля.

Виктория Зубкова, Planeta.press

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