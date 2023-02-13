Шахматы и игра в Чапаева Андрей Цаплиенко

13.02.2023, 14:07

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Андрей Цаплиенко

До конца марта в Украине ожидается кульминация.

Технически российское большое так называемое наступление уже началось. Оно началось с момента назначения Герасимова.

И именно с этого момента они постепенно поднимают градус военного напряжения. Они постепенно давят на нас в разных направлениях и увеличивают интенсивность боевых действий. И это длится уже некоторое время.

Если отследить линию фронта. Сколько у нас сейчас активной линии фронта? 900 км. Из них чуть более 300 км по Днепру, то есть по суше у нас почти 600 км линия фронта, если грубо считать. Так, на 600 километрах везде наблюдается активизация боевых действий, активизация обстрелов. И практически везде они пытаются проводить ограниченные или полномасштабные штурмовые действия. То есть, это наступление уже продолжается, мне кажется.

Но у этого наступления есть один момент, который важен для нас. Для того чтобы активно наступать, им нужно больше людей. Этих людей нужно накормить, надеть на них форму, посадить их на технику, которую нужно зарядить снарядами, патронами, боекомплектами. Эту технику нужно заправить. А еще нужно подтянуть госпитали.

Если мы говорим о сотнях тысяч людей, которые нужны им для этого наступления, то мы говорим о еще большем количестве людей, задействованных в логистической схеме. А этой логистики у них нет. И логистика — это их главная проблема.

Поэтому думаю, что все же они не будут делать полномасштабное наступление на всем участке фронта, на всех 600 км суши, а будут искать наши слабые места — те локации, где они, как думают, смогут пробить нашу оборону. И на этих локациях постараются концентрировать значительные силы и пробивать.

Сейчас начинается любопытная партия интересной игры. Шахматы и игра в Чапаева одновременно. Игра в Чапаева, потому что они тратят безумное количество людей, растрачивая их просто, посылая их на смерть, на гибель. А с другой стороны, шахматы, потому что они пытаются угадать, где у нас есть слабые места, а мы пытаемся вычислить направление их главного удара. Так мне видится эта ситуация.

Итак, наступление началось, они постепенно накручивают, поднимают градус, активизируют боевые действия, пытаются прощупать наши слабые места. И вопрос в том, когда будет кульминация, когда и где будет этот их главный прорыв.

Я особых противоречий не вижу. И абсолютно правы те, кто говорят, что россияне спешат к тому моменту, пока мы получим полный пакет помощи. Видите ли, у нас интересная картина происходит. Мы получаем большое количество номенклатуры западного оружия. Очень многое. Из разных стран, разные производители, разного типа техника — от достаточно старой, как пушки М101, которые использовались еще во время Второй мировой, кстати, достаточно качественные и хорошие; до новейшей техники — таких систем как IRIS-T, которые у нас в Украине вообще впервые в реальных боевых действиях используются.

То есть вроде бы много техники, но если взять каждую позицию, то не так уж много. Нам сейчас западной техники реально не хватает для того, чтобы произвести какие-то эффективные контрнаступательные действия против такого безумного нашествия россиян — солдат и техники.

У нас прямо сейчас на оккупированной территории, я думаю, что находится не менее 300 тысяч российских солдат.

Конечно, если мы получим достаточное количество качественной техники, если мы на эту технику посадим наших подготовленных солдат, имеющих опыт реальной войны, то наше качественное преимущество будет ключевым. И, конечно, россияне это понимают. По крайней мере, их командиры не так глупы. И они спешат к тому моменту, пока мы не получим этот пакет помощи.

Потому я думаю, что до конца марта будет кульминация.

Андрей Цаплиенко, «Новое время»

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