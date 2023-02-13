Степан Григорян: Заявление Лукашенко о странах ОДКБ — не случайность 3 13.02.2023, 14:16

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Степан Григорян

С каждый днем Россия становится все более маргинальной.

Лукашенко заявил, что странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в скором времени придется определяться с позицией в конфликте Украины и России. Существует ли возможность того, что страны блока как-то поддержат Россию или Лукашенко выдает желаемое за действительное?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал одному из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшему депутату Верховного Совета республики и экс-послу Армении в России Степану Григоряну:

— Начну с того, что это заявление Лукашенко — не случайность. Не сомневаюсь в том, что его попросили это сказать из Кремля. Ведь зачем это Лукашенко? Какое ему дело? Понятно, что это идет из Москвы.

Это способ давления на другие страны ОДКБ — Армению, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Чтобы они определились касательно войны в Украине. Ведь с каждый днем Россия все больше изолируется, становится все более маргинальной.

Приведу простой пример. Мало кто обратил на это внимание на то, с кем в последнее время встречался Сергей Лавров (министр иностранных дел России — прим.). Вы знаете такую страну Южный Судан?

— Да.

— Так вот, Лавров встречался с министром иностранных дел Южного Судана. Я веду к тому, что Россия из-за войны в Украине впадает во все более жесткую изоляцию. Понятное дело, что ей нужны какие-то секси-истории.

Они демонстрируют, что есть страна, которая говорит: давайте «объективно» посмотрим на ситуацию. В Европе было пару стран, которые подобное говорили, но уже перестали. Вот сейчас РФ нужно, чтобы страны ОДКБ не играли, а определились, с кем они.

— Почему именно сейчас Лукашенко сделал такое заявление?

— Он и до этого все-таки подобные мысли высказывал, но сейчас высказался более конкретно. Подчеркну, это связано с тем, что Россия все больше изолируется от мира.

—Если Россия и режим Лукашенко будут настаивать на какой-то поддержке, как могут отреагировать страны блока?

— Честно вам скажу, что за Таджикистан ответить не могу. Тем не менее, мне кажется, что Казахстан, Кыргызстан, Армения навряд ли официально поддержат эту войну. При всем том, что в этих странах сложная ситуация. Но не верю, чтобы руководства Армении, Казахстана и Кыргызстана попытались оправдать действия России в Украине. Я практически исключаю это.

Давление будет большим, но из этих трех стран ни одна не пойдет на это. Более того, мы помним заявление президента Казахстана на форуме во Владивостоке о том, что квазиобразования типо «ЛНР», «ДНР» не будут признаваться.

В ноября прошлого года на саммите ОДКБ в Армении премьер-министр страны Никол Пашинян заблокировал общую резолюцию и резолюцию об Армении. Это очень серьезно. Вы представляете, на годовом саммите ОДКБ, где должна быть принята общая резолюция о деятельности организации и отдельная по Армении, объявляется страна, которая обе эти резолюцию блокирует.

С учетом этого всего, я не верю, что удастся настолько надавить, чтобы эти страны отказались от нейтральной позиции в отношении войны в Украине в пользу России.

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