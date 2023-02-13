Минобороны Британии: Россияне пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях 1 13.02.2023, 14:40

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Опубликована свежая карта боевых действий в Украине.

Российские оккупационные войска продолжают попытки наступательных действий на востоке Украины. Враг пытается прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, россияне пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях, а именно - в районе Кременной, Сватово, Угледара и Бахмута. Украинские бойцы, в свою очередь, успешно обороняются и не дают врагу прорвать свои позиции.

Кроме того, на отдельных участках фронта войска ВСУ удачно проводят контратаки. Также украинские военные продолжают наносить удары по тыловым позициям россиян, штабам и скоплениям оккупационных войск.

Что касается ситуации на других направлениях, то захватчики продолжают обстреливать населенные пункты в Херсонской и Запорожской областях. Также под вражеские удары попадают приграничные села и города на севере и северо-востоке Украины.

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