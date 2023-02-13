Распространяются слухи о смерти Сергея Тихановского 21 13.02.2023, 14:48

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Сергей Тихановский

Жена блогера считает, что это неправда.

Слухи о смерти Сергея Тихановского появились вчера, в воскресенье 12 февраля.

До «Нашай Нівы» слухи дошли от двух разных людей, независимо друг от друга.

В Жодино, где Сергея Тихановского содержат в тюрьме, это все циркулирует на уровне сплетен, со ссылкой на «людей», на «видео из тиктока». Никаких фактов не приводится, кроме того, что вчера возле БелАЗа якобы «видели машины с мигалками».

Светлана Тихановская считает эти слухи неправдой.

«С Сергеем Тихановским все в порядке. Адвокат видел Сергея на прошлой неделе, — сказала журналистам Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской. — Завтра, 14 февраля, будет так называемое судебное заседание по статье 411, увидит снова».

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