Два белоруса поели в ресторане более чем на тысячу долларов, но не заплатили 12 13.02.2023, 14:56

6,606

иллюстрационное фото

«За свой счет» они угощали и других посетителей.

Двое мужчин 36 и 44 лет отдыхали в ресторане, ни в чем себе не отказывая: ели салаты с олениной и опятами, свиные ребра, креветок под соусом, птитим с морепродуктами, филе палтуса, пили дорогой виски, коктейли и вина, испробовали несколько видов брускетт, мороженого и т. д. Кроме того, за свой счет они угощали и других посетителей. Общая стоимость заказа, сделанного мужчинами, составила без малого 2600 рублей — при этом оплачивать счет они не собирались. Администратор вызвал милицию, пишет агентство «Минск-Новости».

Выяснилось, что приятели и ранее посещали дорогие заведения и не оплачивали счета. За это их шесть раз привлекали к административной ответственности, однако теперь они стали фигурантами уголовного дела. Свою вину мужчины признали частично.

— Обвиняемые нигде не работали, не имели постоянного места жительства, ранее привлекались к уголовной ответственности, — прокомментировала старший помощник прокурора Первомайского района Инна Зубко, выступавшая государственным обвинителем по этому уголовному делу. — Суд признал их виновными в причинении имущественного ущерба группой лиц по предварительному сговору, посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана при отсутствии признаков хищения... и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год каждому.

Приговор в силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».