Пакистанский «снаряд в спину» 3 Telegram-канал «СерпомПо»

13.02.2023, 15:09

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Как Исламабад подставил Москву.

Недавно Москву посетил министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари. 30 января состоялись его переговоры с министром иностранных Дел России Сергеем Лавровым.

По его итогам глава российской дипломатии выступил с оптимистичным заявлением, перечисляя саамы разные направления сотрудничества: «Удовлетворены текущим состоянием российско-пакистанского военного сотрудничества … Признательны пакистанским друзьям за их объективную взвешенную позицию по вопросам, которые под предлогом украинского кризиса вбрасываются в повестку дня международных организаций». И так далее.

Хотя, если внимательно прочитать сказанное Сергеем Лавровым, то можно сделать вывод, что позиции сторон по вопросу происходящего в Украине не близки.

И вот после теплой, на первый взгляд, встречи из дружеской Индии прилетела статья в газете The Economic Times, в которой рассказывается, что Пакистан поставил Украине более 10 тыс. 122-миллиметровых снарядов для реактивных систем залпового огня «Град». И это не единственные поставки.

Не прошло и двух недель со встречи, как всплыли интересные подробности. «Снаряд» ударил «в спину». И лучшее, что может сделать Москва - закрыть глаза на происходящее. Возможностей «качать права» немного.

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