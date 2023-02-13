«Путин подписал себе приговор, который будет стоить ему пожизненного заключения» 13.02.2023, 15:27

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Экс-глава МИД Украины считает, что российского диктатора ждет трибунал.

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV заверил, что российский диктатор Владимир Путин будет признан военным преступником.

«Он сам …, выступая 24 февраля 2022 года с этим обращением (в котором объявил о начале вторжения в Украину - ред.) уже тогда подписал себе приговор, который будет стоить ему пожизненного заключения. Если он до этого приговора, конечно, доживет», — сказал Огрызко Radio NV, комментируя заявление следственной группы, ведущей дело о крушении малайзийского боинга на Донбассе, сбитого российской ЗРК Бук, о вероятной причастности к нему российского диктатора Владимира Путина.

Бывший глава МИД Украины отметил, что сам факт военной агрессии против Украины является преступлением, поэтому все участники заседания Совбеза РФ, которое состоялось незадолго до полномасштабного вторжения в Украину, и все депутаты, поддержавшие решения, которые к нему привели, — военные преступники.

«И они будут подпадать под юрисдикцию специального международного трибунала, который будет создан. Поэтому даже без этого эпизода, о котором вы упомянули (катастрофа рейса MH17 — ред.), все равно Путин сядет на скамью подсудимых. А это все дополнительные аргументы, которые, безусловно, будут учтены судом. Потому, я думаю, здесь все идет абсолютно нормально», — подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что, по его мнению, суд над Путиным не только состоится, но и будет очень показательным.

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