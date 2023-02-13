«Новый» российский беспилотник продается на Aliexpress 13.02.2023, 15:46

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фото: CUAV Tech

Его можно купить за $8849.

Губернатор Приморья РФ Олег Кожемяко заявил, что инженеры региона создали новый беспилотник. По его словам, даже начались испытательные полеты этого дрона. Однако это беспилотник уже продается на Aliexpress, пишет The Moscow Times.

«Начались испытательные полеты нового беспилотника. Приморские инженеры создали БПЛА самолётного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата», — сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Приморского края Олег Кожемяко.

На видео с испытаний лица презентующих аппарат скрыты. Кожемяко обещал, что аппараты местных специалистов будут на 55% состоять из комплектов, производимых в регионе. Дроны будут отправлять российским бойцам в зону военных действий, пообещал глава региона.

Однако оказалось, что разработанный в Приморье беспилотник можно купить на Aliexpress от $8849 до $21699 в зависимости от комплектации. Аппарат разработала компания CUAV Tech зарегистрированная в Китае.

Разработчик беспилотник выступает против войны с Украиной. На сайте компании выдвинуты требования к клиентам, что ее продукция не должна использоваться в военных целях. Не должна продаваться в Украину, Россию и другие страны, где идут войны. «Если какой-либо клиент, партнер или торговый посредник нарушит вышеуказанные требования, мы прекратим все отношения сотрудничества с устройством», — говорится в заявлении компании.

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