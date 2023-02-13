Крупнейший заказчик российских военных самолетов отвернулся от Кремля 13.02.2023, 16:08

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Спрос на российское вооружение уверенно падает.

Российская Федерация продолжает терять партнеров, в том числе и в оборонной сфере. Так, недавно стало известно, что Нью-Дели замораживает переговоры по вертолетам и самолетам производства РФ, передает телеграм-канал The Moscow Times со ссылкой на интервью «Интерфаксу» заместителя главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимира Дрожжова.

Стоит отметить, что Индия еще со времен СССР была едва ли не самым крупным покупателем оружия и бронетехники у Кремля. В 2015-м было подписано межправительственное соглашение Москвы и Нью-Дели на 200 вертолетов «Ка-226Т», общая стоимость этих воздушных судов составляла порядка 1 миллиард долларов США. Теперь же зависла не только эта сделка, но и другой контракт на производство российских истребителей «Су-30 МКИ» (РФ предложила тогда индусам комплекты для производства самолетов на ее территории, общая сумма приближалась к 1,5 миллиарда долларов).

По мнению президента американского Wilson Center Марка Грина, Москва сдает позиции на рынке вооружений Индии, которая была до этого ее крупнейшим покупателем оружия, обеспечивая 20% всего количества заказов Рособоронэкспорта.

«Спрос на российское оружие падает после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла огромный удар по репутации российских поставщиков», - подчеркивает он.

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