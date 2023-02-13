Алексей Мельник: Путин блефует 13.02.2023, 16:11

Военный эксперт рассказал о возможных сценариях окончания войны в Украине.

Российские оккупанты за почти год полномасштабной войны в Украине не только не имеют в своем активе ни одного областного центра, но и несут огромные потери. Причем, по данным мировых разведок, за последние две недели они стали самыми крупными с начала полномасштабного вторжения.

Что может готовить российский правитель Путин к 24 февраля на фоне провалов? Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником.

— Не думаю, что мы увидим что-то такое, чего не было до сих пор. Фраза Путина, которую он произнес несколько месяцев назад, что они «всерьез еще ничего не начинали», это, скорее всего, блеф. Исходя из имеющегося опыта, Россия может повторить массированную атаку дронами и ракетами, которая была на прошлой неделе.

По опыту предыдущих атак, а их было уже 14-ть, на ее подготовку необходимо от 10 до 14 дней. Это один их сценариев. Что касается обещанного и ожидаемого всеми «большого наступления», то сейчас все задаются вопросом, то ли оно уже началось, то ли еще что-то где-то должно произойти.

Большинство сходится во мнения, что это наступление более точно можно определить как очередную волну эскалации, поскольку для действительно масштабного наступления, сравнимого с началом вторжения, не наблюдается подготовки российских сил.

Период, предшествующий распутице, когда невозможно будет использовать тяжелую технику, в общем-то, тоже сокращается до минимума.

— Бывший главный идеолог «Единой России» Сергей Марков заявил, что российская «спецоперация» в Украине провалилась. Получается, даже пропаганда открыто признает провал РФ. О чем это говорит? К чему готовят россиян?

— Знаком я с Сергеем Марковым, к сожалению, лично. Так он уже экс?

— Получается, что да, с 2022-го года.

— Скажем так, если это понятно уже Маркову, то так оно и есть. Внутри самой России многие очень серьезно задаются этим вопросом. Если очень просто, то спецоперация — это когда стреляют в одну сторону. Это что-то похожее на то, что Россия продолжает делать в Сирии. Спецоперацией была аннексия Крымского полуострова. Вот такой образ спецоперации существует в сознании россиян и российских экспертов.

То, что сегодня происходит в Украине и называется в России «невойной», очень тяжело вписывается в понимание того, какой должна выглядеть спецоперация. Поэтому у российских пропагандистов есть проблемы с обоснованием вот этого названия. Хотя, параллельно они пытаются уже, не называя это войной, все-таки навязать, что это очередная «отечественная война».

— На ваш взгляд, война в Украине — это надолго или вы видите сценарии, при которых она завершится раньше?

— Есть вариант. Подошла очередная фаза этой войны и от того, какой будет обстановка примерно через два месяца, у нас будет более четкое понимание. Сейчас, скорее всего, будет кульминация, которая определит дальнейший ход. Потому есть основания предполагать, что весной, когда подсохнет грунт, украинское командование попытается провести очередную контрнаступательную операцию.

Среди возможных сценариев, о котором многие говорят, это то, что горячая фаза конфликта может закончиться до конца этого года. Или же конфликт может затянуться на год, но это не значит, что интенсивность боевых действий будет такая же, как сейчас, поскольку идет истощение ресурсов. Имеются серьезные ограничения по поддержке высокой интенсивности боевых действий, как у России, так и у Украины, даже при больших возможностях Запада по производству необходимого количества боеприпасов.

Возможен сценарий, когда война перейдет в то, что происходило после 2015-го года, но в несколько больших масштабах, со стабилизацией линии фронта.

Еще один сценарий — если украинское контранаступление пройдет успешно и к этому времени дойдут запланированные тяжелые вооружения (танки, другая бронетехника, артиллерия), Украина сможет развить это наступление. Это поможет достичь одной из целей, которая сейчас, вообщем-то, достаточно четко сформулирована.

Это выход на границы 1991-го года с определенными, скажем, нюансами относительно полуострова Крым. Это можно будет считать промежуточным результатом, хоть и не окончанием войны.

Еще есть такое понятие, как «стратегические шоки». Их еще называются «черными лебедями». Это ситуации, которые подразумевают, что произойдет что-то, что мы не можем предсказать. Есть достаточно большой спектр этих сценариев. Война — это тот вид человеческой деятельности, который труднее поддается прогнозированию, чем остальные.

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