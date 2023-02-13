Командующий Объединенными силами ВСУ: Россия оставила свою авиацию в Беларуси после «учений» 4 13.02.2023, 16:36

3,526

На территории нашей страны находятся десятки артиллерийских систем.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев заявил, Россия оставила после совместных «учений» в нашей стране свою авиацию.

«Около девяти тысяч военнослужащих, есть около 60 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, а также осталась авиация после совместных их «учений», - сказал Сергей Наев.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины добавил, что несмотря на это, украинские войска, защищающие границы Украины на севере, не прекращают активных учений.

Несколько дней назад учения состоялись в приграничных с Беларусью районах Ровенской области.

«Обороноспособность области увеличилась в десятки раз. Это касается и количества, и обеспеченности, и оружия, которое есть», – подчеркнул глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Напомним, что Россия и Беларусь проводили совместные летно-тактические «учения» с 16 января по 2 февраля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».