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Командующий Объединенными силами ВСУ: Россия оставила свою авиацию в Беларуси после «учений»

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  • 13.02.2023, 16:36
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Командующий Объединенными силами ВСУ: Россия оставила свою авиацию в Беларуси после «учений»

На территории нашей страны находятся десятки артиллерийских систем.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев заявил, Россия оставила после совместных «учений» в нашей стране свою авиацию.

«Около девяти тысяч военнослужащих, есть около 60 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, а также осталась авиация после совместных их «учений», - сказал Сергей Наев.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины добавил, что несмотря на это, украинские войска, защищающие границы Украины на севере, не прекращают активных учений.

Несколько дней назад учения состоялись в приграничных с Беларусью районах Ровенской области.

«Обороноспособность области увеличилась в десятки раз. Это касается и количества, и обеспеченности, и оружия, которое есть», – подчеркнул глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Напомним, что Россия и Беларусь проводили совместные летно-тактические «учения» с 16 января по 2 февраля.

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