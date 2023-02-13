Столтенберг: РФ начала новые наступательные операции против Украины 7 13.02.2023, 16:39

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Йенс Столтенберг

Фото: Liga.net

Поддержка Украины со стороны НАТО будет усилена.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин начал новые наступательные операции против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге накануне двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса, которое состоится 14-15 февраля в Брюсселе.

«Мы усилим и подкрепим нашу поддержку для Украины. Почти год со времени вторжения (полномасштабного вторжения РФ в Украину - 24 февраля 2022 года) - президент Путин не готовится к миру. Он начинает новые наступления. Мы должны продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для победы, и чтобы достичь справедливого и устойчивого мира», - подчеркнул Столтенберг.

Генсек Альянса сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников завтра, 14 февраля, присоединится к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый «Рамштайн-9») и к заседанию министров обороны НАТО. «Вместе мы рассмотрим срочные потребности Украины», - заявил Столтенберг.

Он назвал очевидным тот факт, что сейчас ситуация свидетельствует о необходимости быстрого логистического обеспечения Украины вооружением.

«Ключевые способности, такие как боеприпасы, топливо, запасные детали - должны попасть в Украину до того, как Россия может перехватить инициативу на поле боя. Скорость сохранит жизнь. Если Путин выиграет в Украине, - это станет для него и других авторитарных режимов посланием о том, что применение силы приносит вознаграждение. Это сделает мир более опасным и всех нас более уязвимыми», - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

В то же время Столтенберг приветствовал последние объявления о предоставлении Украине новых танков, тяжелого вооружения и проведение учений для украинских военных. «Я рассчитываю на большие поставки», - сказал Столтенберг.

Он подтвердил, что Альянс будет выступать на стороне Украины столько, сколько это будет необходимо.

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