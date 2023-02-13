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Украинские воины приступили к учениям на танках Leopard-2 в Германии

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  • 13.02.2023, 16:53
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Украинские воины приступили к учениям на танках Leopard-2 в Германии

Конец учебы хотят синхронизировать с поставкой танков от Берлина.

Бундесвер начал обучение украинских военных на танках Leopard-2. Об этом заявила спикер министерства обороны в Берлине, передает Тagesschau.

Завершить курс подготовки пользования танками украинские солдаты должны до конца марта. Бундесвер хочет синхронизировать финиш этого процесса с передачей Leopard-2 для Вооруженных сил Украины.

Учения будут проходить на военной базе недалеко от города Мюнстер, что в Нижней Саксонии. О количестве военных, которые будут привлечены, пресс-секретарь не сообщила.

Кроме этого Германия проводит подготовку украинских военных на боевых машинах пехоты Marder.

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