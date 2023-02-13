В Беларуси запретили одежду популярного иностранного бренда

В Беларуси запретили одежду популярного иностранного бренда7
- 13.02.2023, 17:08
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Речь идет про турецкий бренд.
В Беларуси Госстандарт запретил продавать школьную одежду популярного бренда. В частности, некоторые товары известного турецкого бренда DeFacto в Беларуси попали в реестр опасной продукции.
Например, Госстандарт запретил продавать в Беларуси школьный пуловер для мальчиков. Причиной стала низкая гигроскопичность ткани: 2,5% при норме не ниже 4%.
А еще под запрет к реализации попали брюки для мальчика. Причиной стала плохая воздухопроницаемость вещи: показатель - 35 дм³/м² при норме не менее 70 дм³/м².