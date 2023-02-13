закрыть
13 февраля 2023, понедельник, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Впервые в истории Украина импортировала дизельное топливо из США

4
  • 13.02.2023, 17:17
  • 1,020
Впервые в истории Украина импортировала дизельное топливо из США

Это событие показывает, как трансформируется рынок Украины и Европы в результате санкций.

В начале февраля в Украину поступила партия дизельного горючего производства американской Marathon Petroleum Company. Это первый в истории украинского рынка случай импорта нефтепродуктов из США, сообщает enkorr.

Дизель импортировала компания Укрпаллетсистем (UPG).

«Танкер дедвейтом 100 000 т был принят в порт Гамбург, откуда мы забираем продукт меньшими танкерами по 30 000 т и везем на наш терминал в Польше. Эта первая партия уже начала поступать в Украину», – рассказали в UPG.

Коммерческие детали сделки не раскрываются, но в компании добавили, что опыт первых поставок указывает на перспективность продолжения этой работы.

«Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем стараться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования, – заявили в компании.

Американский дизель уже поступил на заправочные станции UPG.

«На моей памяти это первый в истории случай поступления к нам американских нефтепродуктов. Это очень символическое событие, ведь оно показывает, как трансформируется рынок Украины и Европы в результате антироссийских санкций. Это лучшая иллюстрация разрушения мифов о нереальности жизни без российских нефтепродуктов», – отметил Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы «А-95».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Гомеле модернизируют «Шахеды»?
В Гомеле модернизируют «Шахеды»? Артем Черников
Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев