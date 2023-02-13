Впервые в истории Украина импортировала дизельное топливо из США 4 13.02.2023, 17:17

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Это событие показывает, как трансформируется рынок Украины и Европы в результате санкций.

В начале февраля в Украину поступила партия дизельного горючего производства американской Marathon Petroleum Company. Это первый в истории украинского рынка случай импорта нефтепродуктов из США, сообщает enkorr.

Дизель импортировала компания Укрпаллетсистем (UPG).

«Танкер дедвейтом 100 000 т был принят в порт Гамбург, откуда мы забираем продукт меньшими танкерами по 30 000 т и везем на наш терминал в Польше. Эта первая партия уже начала поступать в Украину», – рассказали в UPG.

Коммерческие детали сделки не раскрываются, но в компании добавили, что опыт первых поставок указывает на перспективность продолжения этой работы.

«Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем стараться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования, – заявили в компании.

Американский дизель уже поступил на заправочные станции UPG.

«На моей памяти это первый в истории случай поступления к нам американских нефтепродуктов. Это очень символическое событие, ведь оно показывает, как трансформируется рынок Украины и Европы в результате антироссийских санкций. Это лучшая иллюстрация разрушения мифов о нереальности жизни без российских нефтепродуктов», – отметил Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы «А-95».

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